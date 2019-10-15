Турецкий политолог рассказал о сближении с РФ из-за санкций США в защиту курдов

Москва, 15 октября. Санкции США из-за операции Турции против курдских террористов в Сирии могут способствовать развитию экономических отношений между Анкарой и Москвой, особенно в военно-техническом плане, заявил известный турецкий политолог Керим Хас в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ее антитеррористической операции в Сирии. Таким образом, он пытается оказать на евроазиатскую страну давление, чтобы заставить ее прекратить военные действия в соседнем государстве. Хас в интервью ФАН предположил, что карательные меры Вашингтона могут способствовать активному развитию экономических отношений между Турцией и Россией, особенно в военно-техническом плане.

«И народ, и правительство, и политические партии, кроме курдской (Партии мира и демократии. — Прим. ФАН), отрицательно относятся к этим санкциям, — отметил политолог. — Но, с другой стороны, это даст шанс президенту [Реджепу Тайипу] Эрдогану консолидировать свою власть и возложить всю ответственность за экономические трудности на США».

По словам эксперта, Турция уже больше года переживает экономический кризис, и в настоящее время положение может стать еще хуже. В краткосрочной перспективе Эрдоган, вероятно, выиграет, но вот сама Турция однозначно проиграет, заметил он.

Собеседник ФАН считает, что так называемый курдский вопрос уже стал инструментом внешней политики для местных и других крупных игроков в регионе, в том числе, и России. И у нее, как он думает, теперь появится еще один рычаг влияния на турецкую политику.

«Насколько известно, у Трампа с Эрдоганом более-менее нормальные отношения, несмотря на имеющую место критику, — заметил Хас. — Трамп, может, и не хочет вводить санкции, но давление со стороны американского конгресса очень высокое, и ему ничего не остается делать другого».

При этом главным экономическим партнером Турции являются не США, а страны Европейского союза. И тут очень важно, как именно они поступят в данной ситуации, констатировал эксперт.

«Мы пока не знаем, насколько американские санкции будут оказывать влияние на ЕС, — отметил политолог. — Хотя там, в принципе, тоже обсуждают вопросы санкций в отношении Анкары».

Эксперт по внешней и оборонной политике напомнил, что торговый оборот между двумя государствами составляет где-то 25 миллиардов долларов. Россия, возможно, и не станет основной экономической альтернативой на фоне ухудшения отношений Турции с США, но все шансы для наращивания оборотов у нее есть.

«Турция, скажем так, будет более зависимой от РФ в военно-техническом плане, — пояснил Хас. — Кроме [зенитно-ракетной системы] С-400 это могут быть и [истребители] Су-35, и другое вооружение. И если вот этот кризис и напряженность между Турцией и США усугубятся, то мы, на мой взгляд, еще больше сблизимся с Россией именно в данном вопросе».

Но если же идти еще дальше, то, чтобы обходить санкции со стороны Соединенных Штатов и, вероятно, других стран Запада, Турции придется в еще более широком плане увеличивать свое экономическое сотрудничество с Россией.

«Если так пойдет и дальше [в вопросе санкций], Турция не имеет права настроить против себя вот эти две державы — и Россию, и США, — подчеркнул собеседник ФАН. — Это будет вообще катастрофа для нашей экономики. Да и для политики тоже. Так что сейчас решающий момент для Анкары».

О санкциях США в отношении Турции ранее объявил государственный секретарь Майк Помпео, отметивший, что таким образом Трамп хочет вынудить Анкару завершить военные действия в Сирийской Арабской Республике.

Напомним, что Турция начала на севере соседнего государства антитеррористическую операцию под названием «Источник мира» 9 октября. Ее целью является борьба с курдскими боевиками и членами террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена на территории Российской Федерации).

1 Организация запрещена на территории РФ.