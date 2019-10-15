Миро нашла скрытый смысл в обращении родных Заворотнюк к журналистам

Москва, 15 октября. Блогер Лена Миро нашла скрытый смысл в посте родных актрисы Анастасии Заворотнюк о болезни звезды. Публикацию семья звезды сериала «Моя прекрасная няня» разместила в Instagram.

Миро раскритиковала новый пост семьи Заворотнюк на странице, где она опровергает слухи, связанные с болезнью актрисы и требует от журналистов перестать публиковать фейки. Блогер отметила, что публикация появилась именно тогда, когда СМИ прекратили массово публиковать любые детали о текущем состоянии звезды.

«Все молчат — родные пишут. При этом снова — ровным счетом никакой информации. Лишь бы поговорили об этом, да», — констатировала девушка.

Скандальный автор высказала две версии, почему семья Заворотнюк решила опубликовать этот пост. В первом случае она считает, что артистка жива и здорова, а «все эти спекуляции — попытка привлечь к себе внимание или спрятаться от кредиторов». Во второй версии блогер допускает, что звезда действительно находится при смерти, а «родственники пиарят коллекцию одежды» в соцсети.

«Впрочем, отвратительно в любом случае — неважно, что гаже», — резюмирует она.

Напомним, слухи о страшном недуге Заворотнюк появились этим летом, когда актриса перестала появляться на публике. По некоторым данным, врачи диагностировали у нее четвертую стадию рака головного мозга. Родственники отказались делать официальные заявления, однако после многочисленных фейковых публикаций о состоянии здоровья артистки, завели страницу в Instagram, на которой опровергают слухи.

Ранее авторы созданного в поддержку знаменитости аккаунта подтвердили, что актриса «действительно проходит курс лечения».