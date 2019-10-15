Норвегия хочет сохранить Турцию в составе НАТО, несмотря на операцию против курдов

Берлин, 15 октября. Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг хочет сохранить Турцию в составе НАТО, несмотря на разногласия по поводу турецкой операции против курдских боевиков в Сирии.

«Я думаю, честно говоря, лучше, если Турция будет в НАТО, а не вне альянса, лучше оставить ее в нашей семье», — сказала Солберг на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Она отметила, что, оставаясь в составе «одной семьи», страны будут иметь возможность говорить друг с другом, и подчеркнула, что вести диалог в данной ситуации необходимо.

Помимо этого норвежский премьер добавила, что страны ЕС дали Турции четкий сигнал, заявив накануне о прекращении новых поставок вооружений Анкаре.

Меркель выступила, сказав, что обе страны, как и другие члены ЕС, продолжают с обеспокоенностью следить за операцией Турции, и отметила необходимость возвращения к переговорам с Анкарой западных стран.

Ранее стало известно, что 16 октября Совет Безопасности ООН проведет консультации по военной операции Турции в Сирии. Представители Франции, Германии и Великобритании высказали недовольство тем, что Анкара проводит «Источник мира», и в связи с этим решили созвать заседание СБ.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. Целью операции Анкары является создание на севере САР буферной зоны, которая должна стать «защитным поясом» для турецкой границы и куда, по замыслу турецких властей, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

«Источник мира» проводится против вооруженных курдских формирований. Под предлогом борьбы с ИГИЛ1 (запрещена в РФ) курды заняли значительную часть сирийских территорий. Оказалось, что все это время курдские боевики помогали террористам, создавая «спящие ячейки», которые в любой момент могут начать боевые действия в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.