В Севастополе состоялась траурная церемония у Малахова кургана, который во время Крымской войны 1853 года героически обороняли русские войска. Подробности в материале Федерального агентства новостей.

Напомним, в начале октября 1854 года англо-франко-турецкие войска подошли к Севастополю, после чего произошла первая бомбардировка города с моря и суши. Во время этих ударов коалиции удалось частично разрушить 3-й бастион обороны Севастополя. Тем не менее, Малахов курган не получил большого урона.

Летом следующего года город был взят в плотное кольцо и подвергнут артиллерийскому обстрелу. Так, с 5 по 8 августа Севастополь практически непрерывно обстреливали 800 орудий, при этом потери обороняющихся русских солдат составляли от 900 до 1000 человек. После этого противник еще несколько раз проводил усиленную артиллерийскую подготовку, после которых замолчали русские пушки.

27 августа 1855 года французские войска приступили к штурму бастионов Малахова кургана, но встретили ожесточенное сопротивление русских. Лишь к вечеру французам с большими потерями удалось занять высоту. Но все остальные шесть отчаянных атак союзников на бастионы Севастополя были отражены. Союзное командование вовсе не было уверено в общем успехе штурма, когда главнокомандующий русскими войсками князь Александр Горчаков принял решение оставить город.

Сегодня здесь построен мемориал, к которому прибыли участники форума, в том числе и зарубежные гости, которые возложили цветы и посетили территорию с экскурсией. Сама же траурная церемония происходила у небольшого обелиска, размещенного на месте старого французского. Сразу после захвата Малахова кургана французские войска уложили в братскую могилу как своих, так и русских солдат, где установили небольшой монумент.

Цветы несли и студенты, и горожане, и чиновники, и, конечно, участники форума, после чего каждый выступил с речью о своем видении уроков истории Крымской войны.

«Французский президент предложил создать новую европейскую архитектуру системы безопасности. Эта идея была предложена еще несколько лет назад, в 2008 году господином Дмитрием Медведевым и я думаю, что это очень хорошая идея. Нам нужно договориться о новой архитектуре системы безопасности и выйти за рамки кризиса, потому что от Лиссабона до Владивостока, включая Россию, — это будущая европейская цивилизация. Россия является частью Европы и очень важный оплот европейской цивилизации. И я знаю, что Россию пытаются исключить из состава запада, что не только далеко от реальности, но и от нашего политического видения мира, потому что Россия, — это, я бы сказал, восточный оплот европейской цивилизации. Еще потому, что цивилизация основана на религии. У вас есть ортодоксы, протестанты и католики, которые являются частью одной и той же цивилизации, а значит, Рим, Византия и Москва являются частью одной европейской цивилизации. И если мы будем думать в этом русле, в нашем политическом представлении Европа в общем-то расположена от Владивостока, Атлантики и до Тихого Океана», — сообщил директор центра геополитических исследований Еurocontinent Пьер-Эммануэль Томанн.

После маршрута по главной аллее Малахова кургана делегация переместилась в зал, где начался Международный форум «Мир спустя 165 лет после Крымской (Восточной) войны 1853 — 1856 годов», посвященный 165-летней годовщине Крымской войны. В зале была выставлена большая карта, где указаны основные места боев 1854-55 годов. В зале присутствовали разные категории — от политиков до поисковиков.