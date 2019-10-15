Испания отказалась поставлять Турции военную технику для борьбы с курдами

Мадрид, 15 октября. Правительство Испании больше не будет выдавать лицензии на экспорт военной техники, которая может использоваться во время операции «Источник мира» в Сирии, направленной против курдских боевиков. Об этом заявил МИД Испании.

В заявлении министерства сказано, что Испания просит Турцию остановить военную операцию и что Испания планирует отказывать в выдаче экспортных лицензий.

«В координации с партнерами по Евросоюзу Испания будет отказывать в новых экспортных лицензиях на военную технику, которая может быть использована в операции в Сирии», — говорится в заявлении МИД.

По словам испанского правительства, озабоченность в вопросах безопасности Турции является вполне обоснованной, поэтому данную ситуацию необходимо урегулировать с помощью политических и дипломатических методов, а не военных.

Ранее консул Турции в Казани Исмет Эрикан заявил, что турецкая операция направлена против террористических группировок, но никак не против курдского народа.

На прошлой неделе Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии. По словам турецкого правительства, операция нацелена на освобождение приграничных территорий от курдских террористов, которые захватили восточный берег Евфрата.

Курдские боевики неоднократно помогали ИГ1 (запрещена в РФ), доставляя террористов на американские базы и принимая их в свои ряды.

1 Организация запрещена на территории РФ.