Армия Сирии укрепляет свои позиции в районе освобожденного от курдских боевиков Манбиджа

Дамаск, 15 октября. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) укрепляют свои позиции в районе освобожденного от курдских боевиков Манбиджа.

Сирийские войска установили полный контроль над Манбиджем и близлежащими населенными пунктами. В настоящее время сирийские военнослужащие укрепляют позиции в окрестностях Манбиджа, а также перебрасывают к городу тяжелую бронетехнику и вооружение.

«Мы рады, что эти места вернулись под защиту родины… Здесь живут наши граждане, и мы пришли их защитить», — рассказал офицер сирийской армии.

Жители Манбиджа с ликованием встретили правительственные войска Сирии. Сотни мирных жителей вышли на улицы, чтобы приветствовать сирийских военных.

«Мы, как жители этих земель, приветствуем сирийскую армию… После того, как здесь появилась армия опасность позади», — рассказал местный житель Мохаммад Омейр.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции против курдских боевиков на севере Сирии. Главной целью операции является создание зоны безопасности на границе Сирии и Турции, а также блокировка трассы М4, которая служит коридором для террористических формирований.

Военная операция Турции направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом курдские боевики не участвовали в вооруженных столкновениях с террористами ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований. Действия курдских боевиков в Сирии способствовали созданию спящих ячеек ИГ, которые в любой момент могут начать боевые действия на территории САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.