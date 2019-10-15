Глава Евразийского банка развития рассказал, куда будет двигаться ЕАЭС

Научные достижения играют определяющую роль в развитии сотрудничества на евразийском пространстве. Об этом, выступая на пленарном заседании Евразийского промышленного конгресса «Интеграция», заявил председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов. Генеральным информационным партнером мероприятия, прошедшего 15 октября в «Президент-Отеле» в Москве, выступило Федеральное агентство новостей.

«За пять лет, прошедшие с момента подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, государствами-членами Союза достигнут значительный прогресс в интеграционном развитии, в том числе в области промышленной кооперации, — рассказал докладчик. — На основе оценки производственного потенциала наших стран и изучения мирового опыта проводится системная работа по развитию инновационной инфраструктуры ЕАЭС. Важное место в деятельности Евразийской экономической комиссии отводится формированию евразийской системы промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий, евразийских технологических платформ, евразийского инжинирингового центра по станкостроению. Страны ЕАЭС координируют свою промышленную политику и стремятся к эффективному использованию специализации национальных отраслей».

По мнению Бельянинова, Союзу необходимо сфокусироваться на развитии промышленности в передовых несырьевых отраслях, ориентироваться на рост перерабатывающей промышленности, поддержание конкуренции и обеспечение привлекательных для бизнеса правил игры.

«В ряде отраслей и секторов экономики у ЕАЭС есть реальный потенциал стать мировым лидером, — убежден он. — В их число входят энергетическое и железнодорожное машиностроение, авиа- и вертолетостроение, космическая отрасль, АПК (в первую очередь зерновая отрасль), а также черная и цветная металлургия (за счет повышения уровня переделов), химическая промышленность, производство удобрений. Странам ЕАЭС следует стремиться к более глубокой интеграции, формируя глобальные цепочки добавленной стоимости».

Докладчик полагает, что, производя совместно собственные компоненты и предлагая современные технологические решения, государства Союза могут обеспечить технологическое лидерство, устанавливая правила развития.

«Этому будет способствовать и цифровая трансформация экономик стран ЕАЭС, укрепление субконтрактинговых отношений, а также стимулирование процессов развития малого и среднего предпринимательства через различные межгосударственные программы поддержки и более активное вовлечение в интеграционные процессы, — считает он. — Согласно международной практике, наибольшее распространение субконтрактация получает в машиностроении, радиоэлектронной и электротехнической промышленности. Это доказывает высокую значимость формируемой евразийской системы промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий для стран ЕАЭС, нуждающихся в технологическом рывке».

При этом, отметил глава правления Евразийского банка развития, на развитие производственной кооперации в ЕАЭС оказывает позитивное воздействие использование финансовых инструментов: лизинга, предэкспортного и экспортного финансирования совместно произведенной продукции.

«Важную роль в этом вопросе играет Евразийский банк развития, который стремится к реализации проектов для достижения максимального интеграционного эффекта. Банк финансирует проекты в машиностроении, металлургии, горнодобывающей и химической промышленности, особое внимание уделяя инфраструктуре. В соответствии с утвержденной Стратегией на период до 2022 года, банк продолжит фокусировать свою деятельность на финансировании проектов с сильным интеграционным эффектом и национальных проектов развития, — выразил надежду Бельяминов, уточнив, что для ЕАБР интеграция — это не нечто абстрактное, а более 200 реализованных проектов. — Мы работаем сами и в союзе с другими банками развития. Строительство западного скоростного диаметра является для нас одним из знаковых транспортных проектов».

Как сообщает корреспондент ФАН, завершая свое выступление, Бельяминов искренне пожелал всем участникам Евразийского промышленного конгресса эффективно использовать интеграционный потенциал сотрудничества наших стран, предприятий, организаций и внести свой вклад в укрепление ЕАЭС и его мировых позиций.

По завершении пленарного заседания участники конгресса пообщались с прессой, а затем приступили к дискуссиям в рамках тематических секций.