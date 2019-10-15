В Пентагоне заявили о передаче очищенного от курдов Манбиджа под контроль РФ

Вашингтон, 15 октября. США передадут российским коллегам контроль над освобожденным от курдских террористов городом Манбидж, заявил журналу Newsweek представитель Пентагона.

По словам собеседника издания, вооруженным силам США установили 24-часовой дедлайн, чтобы уйти из города. После их ухода в Манбидже останутся только российские силы.

«По сути, это передача», — пояснил источник журнала.

Он подчеркнул, что американцы, «которые больше времени провели в данном районе, помогали российским войскам быстро пройти через ранее небезопасные зоны». Представитель Пентагона добавил, что вся техника США, которую солдаты не смогут вывезти, будет уничтожена. Но они постараются сохранить как можно больше оборудования, пишет «Газета.ру».

План зачистки Манбиджа от курдских террористов был согласован Анкарой и Вашингтоном летом 2018 года. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выражал недовольство, что план реализуется плохо и требовал, чтобы курдские формирования покинули город.

9 октября этого года он объявил о начале турецкой операции «Источник мира» против курдских террористов и боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство»1. Целью ее является создание зоны безопасности вдоль границы Сирии и Турции для дальнейшего размещения в ней почти миллиона сирийских беженцев.

14 октября телеканал Ahaber и агентство DHA сообщили о том, что турецкие военные вместе с протурецкими силами начали наступление на Манбидж.

Сегодня сирийское информационное агентство SANA сообщило, что Манбидж и близлежащие населенные пункты перешли под контроль подразделений Сирийской арабской армии. Бойцы САА уже опубликовали первые кадры из освобожденного от боевиков города. По последним данным, сирийские войска продолжают перебрасывать к Манбиджу свое вооружение и бронетехнику, укрепляя свои позиции.

Говоря о выводе американского военного контингента, важно отметить, что коалиция во главе с США начала действовать в Сирии в 2014 году абсолютно незаконно. На это не уставали указывать официальные власти страны. При этом Белый дом заявляет, что действует в САР под эгидой «борьбы с терроризмом», но все своего присутствия в этом регионе Штаты не смогли добиться никаких значимых успехов в этом направлении. Разгромить основные силы террористов ИГ1 в Сирии удалось при содействии ВКС РФ. Россию о помощи попросил президент Сирии Башар Асад.

Более того, Штаты активно поддерживали курдские формирования «Демократических сил Сирии» (SDF). Эти боевики также заявляли, что якобы борются с ИГ, а на деле включали экстремистов в свои ряды, выводили головорезов из Дейр-эз-Зора и Ракки на территорию американских военных баз, способствуя созданию новых ячеек террористов, готовых атаковать САР.

Более того, курдские террористы, оккупировав восточный берег Евфрата, занялись самым настоящим геноцидом коренного населения — сунитов. Они убивали мирных жителей под предлогом чисток от экстремистов, насильно заставляли мужчин участвовать в боевых действиях, а тех, кто пытался сбежать — швыряли в тюрьмы. Они закрыли местные школы, заставляли детей учить курдский язык.

1 Организация запрещена на территории РФ.