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Колосков оценил возможность переноса финала ЛЧ из Турции из-за операции против курдов

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Колосков оценил возможность переноса финала ЛЧ из Турции из-за операции против курдов

Москва, 15 октября. Вопрос о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула из-за операции Турции против курдских террористов в Сирии — сложный и лежит, по сути, в политической плоскости. Такое мнение в разговоре с Федеральным агентством новостей высказал почетный президент РФС и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков.

Вопрос о проведении финального матча Лиги чемпионов сезона-2019/20 в Стамбуле будет рассматриваться УЕФА после того, как Турция начала антитеррористическую операцию в Сирии. Также беспокойство со стороны чиновников связано с военным приветствием футболистов сборной Турции во время отборочных матчей к Евро-2020. 

«Вопрос очень сложный и лежит во многом в политической плоскости. Конечно, перенос финала Лиги чемпионов может произойти, но для этого необходимы очень веские основания. Например, санкции в отношении Турции со стороны Евросоюза, вмешательство ООН», — оценил возможность переноса матча собеседник ФАН.

Колосков оценил возможность переноса финала ЛЧ из Турции из-за операции против курдов

Колосков также обратил внимание, что ключевое значение имеет вопрос безопасности болельщиков и команд на самом матче.

«Если угроза безопасности будет, то отмена возможна. Подобные решения не принимаются быстро. Времени еще достаточно. Стадионов, которые готовы принять финал, довольно много», — подчеркнул эксперт.

Напомним, 9 октября Турция начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Ее целью является борьба с курдскими вооруженными формированиями, которые сотрудничают с террористами запрещенного в РФ «Исламского государства»1.

Колосков оценил возможность переноса финала ЛЧ из Турции из-за операции против курдов

Анкара хочет создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить передвижения террористов по трассе М-4. Известно, что курдские боевики выводили членов ИГ1 из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз США, а на захваченных территориях угнетают арабов-суннитов, устанавливая свои порядки.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции в связи с антитеррористической операцией Анкары на севере Сирии. Документ дает возможность Минфину и Госдепу вводить санкции против лиц или организаций, которые связаны с турецким правительством.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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