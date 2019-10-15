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Машины с надписью «ДПС» сопроводили кортеж Путина в ОАЭ

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Машины с надписью «ДПС» сопроводили кортеж Путина в ОАЭ

Абу-Даби, 15 октября. Кортеж президента России Владимира Путина, который прибыл с визитом в ОАЭ, сопроводили до дворца Каср аль-Ватан автомобили Mercedes с эмиратскими номерами и надписью «ДПС» на капотах.

На территории президентского дворца автомобиль главы российского государства Aurus отделился от кортежа и передвигался в окружении 12 конных всадников с флагами России и ОАЭ. В этот момент в небе над дворцом пролетели семь истребителей, которые раскрасили небо в цвета российского флага, а пушки произвели 21 залп. Также машину российского лидера встретили почетный караул и военный оркестр.

Путин, выйдя из автомобиля, поприветствовал наследного принца, и они вместе зашли во дворец. Лидеры прослушали гимны двух государств, а затем сфотографировались на фоне флагов России и ОАЭ. После чего президент РФ и наследный принц отправились на переговоры.

Ранее глава российского государства Владимир Путин поделился впечатлениями от Абу-Даби. По словам лидера, за время передвижения из аэропорта во дворец было видно, как быстро развивается страна и как она «выглядит все лучше и лучше».

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