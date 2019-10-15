В Сети смеются над нелепой экипировкой Зеленского в Донбассе

Киев, 15 октября. Президент Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения военной операции в Донбассе. Пользователи Сети в очередной раз обратили внимание на странный внешний вид гаранта.

На опубликованных кадрах видно, что Зеленский надел бронежилет поверх белой рубашки без бронированных пластин. По должности главе государства положена военная форма, а его передвижения по позициям должны строго регулироваться уставом. В Сети отметили, что нелепый наряд президента Украины вызывает удивление у военных, многие считают это позором.

«Владимир, вы или крест (плитоноску) снимите, или трусы (бронеплиты) наденьте, так и собираетесь все пять лет исполнять это бесконечное Бенни Хиллс шоу?» — удивился Александр Сурков.

Комментаторы отметили, что прогресс в украинской армии налицо – в этот раз глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак надел бронежилет правильно. В мае текущего года глава Генштаба ВСУ допустил серьезную ошибку с точки зрения безопасности – надел бронежилет задом наперед.

В Сети стали придумывать объяснения, что могло обусловить такое нелепое появление Зеленского на передовой. Пользователи предположили, что это новейшее достижение украинской армии.

«Это нанобронеплиты, ты не понимаешь», — пошутил Андрей Афанасенко.

«Впереди на каске иконка «Спаси и сохрани», все пять лет», — предположил Эдуард Пономарев.

«Пустая плитоноска — главный признак военного лоховства», — добавил Александр Сурков.