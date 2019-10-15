Совбез ООН 16 октября обсудит турецкую операцию в Сирии против курдов-террористов

Нью-Йорк, 15 октября. Совет Безопасности (СБ) ООН 16 октября проведет консультации по военной операции Турции в Сирии, направленной против курдов-террористов. Источник в организации рассказал, что инициаторами обсуждения выступили все страны Евросоюза, представленные в СБ.

«Бельгия, Франция, Германия, Великобритания и Польша запросили обсуждение военной операции Турции в ходе консультаций, запланированных на среду», — сказал он.

Напомним, СБ ООН ранее планировал провести встречу для обсуждения турецкой операции в Сирии. Представители Франции, Германии и Великобритании высказали недовольство тем, что Анкара проводит «Источник мира», и в связи с этим решили созвать заседание СБ.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии военной антитеррористической операции «Источник мира». Ее целью является создание на севере САР буферной зоны, которая должна стать «защитным поясом» для турецкой границы и куда, по замыслу турецких властей, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

Операция «Источник мира» проводится против вооруженных курдских формирований, которые под предлогом «освобождения» от запрещенной в России организации ИГИЛ1 заняли территории в восточной части Сирии и начали оказывать давление на местное арабское население, подвергая его дискриминации и насилию. Курды не вели боевых действий против террористов, как это фактически делали ВКС РФ и САА, а предпочитали «договариваться» с боевиками, входя на занятые ими территории.

Последние данные о событиях в САР на 16.00 15 октября можно найти в материале Федерального агентства новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.