Финал ЛЧ в Турции оказался под угрозой срыва из-за операции против курдов в Сирии

Анкара, 15 октября. УЕФА может перенести место проведения финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 из Стамбула из-за военной операции Турции против курдских террористов в Сирии. Об этом сообщил вице-президент организации Мишель Ува.

Лишить Стамбул права проведения финального матча Лиги чемпионов призвали многие эксперты и болельщики. Вице-президент УЕФА отметил, что возглавляемая им организация рассмотрит такую возможность.

Примечательно, что недовольство у общественности вызвали также празднования голов турецкой сборной. Дело в том, что национальная команда уже два раза использовала военное приветствие, на что обратили внимание болельщики.

Теперь финал Лиги чемпионов в Турции оказался под угрозой срыва.

«Мы будем работать в своей компетенции, уважая автономию и независимость спорта. Но, конечно, мы не можем заменить ООН, ЕС или США, дипломатов и политиков», — подчеркнул Ува.

Напомним, на прошлой неделе в приграничных районах Сирии началась операция Турции под названием «Источник мира». Она направлена против курдских вооруженных формирований. Официально курдские «Демократические силы Сирии» (SDF) заявляют о «борьбе с терроризмом» в стране, однако на деле они включают боевиков «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) в свои ряды.

Как объяснил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, военная операция направлена на создание зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы с целью пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

Курдские террористы оккупировали восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с ИГ1 и способствовали созданию спящих экстремистских ячеек, готовых в любой момент атаковать Сирию. Кроме того, они притесняют арабов-суннитов, являющихся коренным населением захваченных боевиками территорий.

США ранее ввели санкции против Турции в связи с антитеррористической операцией Анкары на севере Сирии. Документ предоставляет возможность Минфину и Госдепу США вводить санкции против лиц или организаций, которые связаны с турецким правительством.

1 Организация запрещена на территории РФ.