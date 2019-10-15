Друг рассказал, что случилось с бизнесом оскандалившейся Бочкаревой

Москва, 15 октября. Арендодатели, у которых известная актриса Наталья Бочкарева снимала помещение, попросили ее найти другое место под театральную студию. Об этом сообщил друг артистки Андрей Ковалев.

Скандал с наркотиками вызвал противоречивую реакцию представителей шоу-бизнеса. Он также отразился на бизнесе Бочкаревой. По словам Ковалева, с артисткой обошлись непорядочно.

«У Наташки ведь огромный детский центр, где занимаются дети-инвалиды, дети из неблагополучных семей. И вдруг ее оттуда стали выселять», — сказал друг Бочкаревой, его цитирует «Пятый канал».

Однако актриса пока не собирается переезжать. Она опубликовала в соцсетях ролик с мастер-классом, который проходит в арендованном помещении.

Запись в школу Бочкаревой продолжается, месячный абонемент стоит 10 тысяч рублей. Администратор подтвердила, что театральная студия находится на том же месте.

Однако в Институте мировых цивилизаций (его учредителем является депутат ГД Владимир Жириновский) ответили, что школа Бочкаревой закрылась.

Бывший PR-агент актрисы Дарьи Дьяченко уверена, что Бочкареву подставили, поскольку у нее всегда было много недоброжелателей.

СМИ также сообщали ранее, что на фоне скандала у Бочкаревой поднялась высокая температура и парализовало половину лица.

15 октября в московском суде должны были рассматривать дело Бочкаревой, однако артистка не пришла на заседание. По словам ее экс-супруга Николая Борисова, у Бочкаревой большие проблемы со здоровьем.

Напомним, что в конце сентября актрису остановили сотрудники ГАИ. В Сети позднее появилось видео, на котором Бочкарева задержана с наркотиками. Сама же артистка опровергает эту информацию.