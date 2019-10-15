Совет Федерации просит спасти туристические проекты в Приморье

Москва, 15 октября. Проблемы с использованием земель для проектов по развитию туризма возникли у получателей дальневосточного гектара. Во избежание проблем с проектами глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направит соответствующие запросы министру экономического развития Максиму Орешкину и министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Александру Козлову.

По словам сенатора, в 2017 году в Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края были направлены коллективные заявления на 40 гектаров для предоставления земельных участков в безвозмездное пользование под индивидуальное жилищное строительство с перспективой реализации проекта по использованию участков и для развития сферы туризма.

На этой земле сделали проект «Лесная школа Вероника». Он создан для того, чтобы взрослые и дети учились познавать природу. Но возникли определенные трудности. По словам Андрея Кутепова, на стадии рассмотрения заявлений на предоставление земельных участков в бессрочное пользование, власти корректируют правила землепользования и застройки и меняют виды разрешённого использования, что в итоге не позволяет использовать участки для намеченных целей.

В итоге, земельную территорию проекта «Лесная школа Вероника» теперь хотят использовать под зону озеленения и лесопарки, сообщает «Парламентская газета».

Теперь Андрей Кутепов ждет рассмотрения возможности разрешения вопроса о сохранении реализации указанных проектов на предоставленных участках согласно изначально установленным целям.