Министерство обороны Латвии выпустило видеоролик под названием «13 октября. Миф об освобождении Риги».

В правом нижнем углу эмблема вооруженных сил Латвии, на экране кадры военной кинохроники и голос за кадром начинает говорить на латышском языке.

«10 октября 1944 года Советская армия продвинулась до Икшкеле и Иецавы. Не желая попасть в окружение, немецкая армия решила отступить. Эвакуацию из Риги немцы спланировали заранее. После эвакуации в городе началось уничтожение стратегически важных объектов. Руководство немецкой армии приняло решение отдать Ригу без сопротивления. 13 октября советская армия зашла в пустую Ригу. Боев на улицах города не было. Одна насильственная оккупация сменила другую», — говорится в фильме.

«Стратеги» из военного ведомства Латвии сказали новое слово в военной науке. Оказывается, теперь заставить противника отступить из города под угрозой окружения не означает освободить от него город. Получается, что Советская армия и захваченную вермахтом часть Сталинграда не освободила — немцы сами оставили ее, уйдя из города в советские лагеря для военнопленных.

Страшно сказать: лучшие друзья Латвии, США и Великобритания, оказывается, за всю войну вообще ни одной европейской столицы не освободили! Ведь и Рим, и Париж, и Брюссель немцы тоже оставили без сопротивления, и уличных боев там не было, а в другие западноевропейские столицы англо-американские войска вошли уже после капитуляции Третьего рейха.

Кстати об уличных боях. Предположим, что они бы в Риге были, и она разделила бы судьбу Будапешта, Белграда и Варшавы. Был бы разрушен старый город и статуя Свободы, и некуда было бы в наши дни латышским эсэсовцам возлагать ежегодно венки 16 марта. Тогда министерство обороны Латвии выпустило бы другой видеоролик. Там бы говорилось, что Советская армия, вместо того, чтобы заставить немцев оставить город без боя, начала его штурмовать, чтобы оставить латышский народ без его культурно-исторического наследия. Например, в соседней Эстонии проклинают советских летчиков за бомбардировки Таллина. Федеральное агентство новостей описало это в статье «В Эстонии советских летчиков ежегодно приравнивают к террористам».

Советская армия у руководителей Латвии не может быть невиновной, так как она виновата уже тем, что воевала против Латышского легиона СС, а «легионеры — это гордость латышского народа и государства». Последние слова принадлежат не какому-нибудь неонацисту, а бывшему комсомольскому работнику, а сейчас министру обороны Латвии Артису Пабриксу. Произнес он эти слова у местечка Море в Сигулдском крае на торжествах, посвященных 75-летию первого боя Латышского легиона СС против Советской армии.

«Наш долг — чтить этих патриотов Латвии от всей глубины души. Почтим память павших легионеров, не позволим никому поругать их память!» — сказал глава Минобороны Латвии.

Тут министр может быть спокоен: с восхвалением эсэсовцев в Латвии сталкиваешься на каждом шагу. Даже в Военном музее в Риге самая большая экспозиция посвящена именно им. Федеральное агентство новостей рассказало об этом своим читателям в статье «Третий рейх как европейская ценность: репортаж из сердца современной Латвии, музея СС».

Для полной картины не хватает только памятников тем, кто создал «гордость латышского народа и государства» — рейхспрезиденту и рейхсфюреру Третьего Рейха Адольфу Гитлеру и рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру. Пока установили только памятный знак оберштурмфюреру СС Роланду Ковтуненко.