Фигуристку Тотьмянину прооперировали в московском онкоцентре

Москва, 15 октября. Российскую фигуристку, олимпийскую чемпионку Татьяну Тотьмянину доставили в больницу в Москве.

Спортсменку привезли в клинику с новообразованием в желчном пузыре. Ее экстренно прооперировали методом лапароскопии, удалив желчный пузырь, сообщает telegram-канал Mash. Эту информацию также подтвердила в комментарии телеканалу РЕН ТВ пиар-менеджер супруга спортсменки Алексея Ягудина Анастасия Драпеко, однако подробную информацию сообщать не стала.

«Если Татьяна решит сделать комментарий, мы обязательно его опубликуем, в первую очередь в ее Instagram», — сообщила Драпеко.

Операция прошла успешно, образцы тканей отправили на исследование, чтобы убедиться в доброкачественности опухоли.

Тотьмянина является чемпионкой Олимпийских игр 2006 года в соревнованиях спортивных пар. В 2016 году спортсменка вышла замуж за фигуриста Алексея Ягудина. До этого пара проживала в гражданском браке, у фигуристов родились двое детей.

Ранее Ягудин оказался в центре скандала из-за появления в ток-шоу, посвященном состоянию здоровья артистки театра и кино Анастасии Заворотнюк. В студии он утверждал, что живет по соседству с Заворотнюк и часто видел у ее дома машины скорой помощи. Однако его коллеги заявили, что их дома находятся далеко. Фигурист Роман Костомаров после выхода скандального эфира прекратил общение с Ягудиным, а ведущая Елена Родина считает, что спортсмен «плюнул в душу» семье актрисы, спекулируя на теме ее болезни.