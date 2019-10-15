ГП Белоруссии подтвердила освобождение незаконно задержанной Богачевой

Минск, 15 октября. Попавшая под санкции США россиянка Анна Богачева, ранее задержанная в Минске, освобождена, так как прокуратура Белоруссии не нашла оснований для применения к ней меры пресечения в виде содержания под стражей с целью выдачи. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры республики Дмитрий Брылев.

«Да, эта гражданка задерживалась, сегодня освобождена. Заместитель прокурора Фрунзенского района Минска не усмотрел оснований для применения к ней меры пресечения в виде содержания под стражей с целью выдачи», — подтвердил представитель ведомства.

Он добавил, что Генпрокуратура уже поставила вопрос о прекращении в отношении Богачевой международного розыска на территории Белоруссии и решает его.

Напомним, ранее гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США, по запросу американской стороны в Минске задержал Интерпол. Адвокат девушки рассказал, что она была задержана на территории Белоруссии по сфабрикованному в США делу о якобы «вмешательстве» россиян во внутренние дела Соединенных Штатов, и объяснил, что с юридической точки зрения это в принципе является незаконным.

Интерпол занимается только уголовными делами, а сфабрикованное в США дело о мнимом «вмешательстве» относится к категории политических и направлено на дискредитацию России и ее граждан. Таким образом, Интерпол не уполномочен вмешиваться в данную ситуацию.

В связи с задержанием россиянки Федеральное агентство новостей направило запрос председателю комитета госбезопасности Белоруссии Валерию Вакульчику с просьбой разобраться, на каком основании была задержана Богачева.