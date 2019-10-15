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Появилось видео с места убийства молодой екатеринбурженки

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Появилось видео с места убийства молодой екатеринбурженки

Екатеринбург, 15 октября. Молодую жительницу Екатеринбурга Ксению нашли мертвой в колодце на Ташкентской улице. Видео с места происшествия появилось в Сети.

Девушка пропала в Екатеринбурге 10 октября. По предварительной информации, она поехала показывать потенциальному покупателю иномарку Audi.

Через двое суток машину нашли в Челябинске у перекупщиков. Как пишет Ura.ru, убийство 27-летней девушки, вероятно, произошло в Орджоникидзевском районе.

Следователи СК РФ и сотрудники местной полиции проводят проверку. Правоохранители задержали в Челябинске троих подозреваемых в убийстве. 

Как передает «Пятый канал», один из задержанных — уроженец Таджикистана. Двое других, вероятно, цыгане. Видео с места происшествия опубликовал РЕН ТВ.

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