Соловьев доходчиво объяснил американцу отличие своих эфиров от политшоу Украины и США

Москва, 15 октября. Телеведущий Владимир Соловьев доходчиво объяснил американскому политологу Ариэлю Коэну, в чем отличие его эфиров от политшоу Украины и США.

Коэн обвинил Соловьева в том, что он «показывает гадости» об Украине. Ведущий программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» возразил ему, отметив, что говорит правду, а его шоу на 99% является «антибандеровским», а не «антиукраинским», как считает американец.

По словам Соловьева, он ничего плохого не говорит об украинском народе, а такие явления, как шествие радикалов и появление украинского премьера Алексея Гончарука на концерте националистической группы с соответствующая символикой, — констатация факта, а не антиукраинская пропаганда.

Американский политолог заявил, что программе Соловьева «нужен баланс» позитивного и негативного об Украине. Ведущий в свою очередь указал, что в западной прессе нет такого «баланса». В качестве примера он привел результаты исследования МИА «Россия сегодня», согласно которым 50-91% публикаций о России в СМИ стран «Большой семерки» негативные. Исключением являются только Италия и Франция.

«Это ты мне из Америки рассказываешь? Посмотри, как вы показываете Россию, какой у вас там баланс», — возмутился Соловьев.

Он отметил, что на его программе есть «два человека с проукраинской позицией, человек с Украины с другой позицией», при этом на украинском телевидении с трудом можно найти «голос Донбасса».