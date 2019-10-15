Глава ФЗНЦ требует обязать иностранные компании общаться с клиентами на русском языке

Москва, 15 октября. Глава комиссии Общественной палаты по СМИ Александр Малькевич заявил, что обратится в Госдуму с предложением обязать иностранные компании, действующие в России, использовать русский язык в общении с клиентами. Об этом он рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей после того, как столкнулся с пренебрежительным отношением авиакомпании Turkish Airlines, у которой намеревался приобрести билеты из Стамбула.

«Я участвую в Анкаре в международной конференции по борьбе с экстремизмом. Оттуда я должен отправиться на саммит Москва — Африка в Сочи», — пояснил общественник.

Прямой перелет из Стамбула в Сочи существует, однако, как оказалось, механизмы покупки билета на данный рейс попросту не работают. Билет возможно купить лишь через горячую линию. Президент Фонда защиты национальных ценностей Малькевич потратил на беседу с операторами контактного центра час, с его счета дважды была списала стоимость билета, однако сам билет так и не был выписан.

«Билет можно купить только по телефону контакт-центра. Я опускаю, что потратил на это час, но были дважды списаны деньги, а билет так и не был выписан!» — возмутился глава ФЗНЦ.

После этого общественнику предложили обратиться в службу поддержки. Однако ее представители владеют лишь турецким и английским языками.

«Позже выяснилось, что таких случаев масса. Дешевая разводка, как в Стамбуле на рынке. Под угрозой мое участие в важном международном мероприятии», — заметил член Общественной палаты.

Таким образом, зарубежные корпорации просто отмахиваются от проблем своих российских клиентов.

«Как так получается, что организация работает в России, получает в рублях прибыль, а мы не можем ничего с ними обсудить? По всем вопросам пишите на деревню дедушке...» — указал Малькевич.

Подобное пренебрежение законными правами россиян позволяют себе и другие иностранные компании, добавил он.

«Вспомните корпорацию Google. Она принципиально игнорирует как официальные запросы к ним вашего издания, так и других российских медиаресурсов. А это прямое нарушение российских законов», — отметил Малькевич.

Так иностранные компании зарабатывают деньги на россиянах и при этом не выполняют законы РФ.

«Нарушены права потребителя, а ему предлагают: «Поговорите по-турецки». Я непременно обращусь с этим вопросом в Государственную думу, — пообещал Малькевич. —Давайте определимся: если иностранная компания оказывает услуги жителям России, она должна оказывать их на нашем государственном языке».

Ранее стало известно, что американские корпорации Google и Facebook могут получить миллионные штрафы за вмешательство в российские выборы и нарушение российского законодательства.