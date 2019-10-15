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Политика

Володин потребовал от властей Грузии извиниться перед россиянами

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Володин потребовал от властей Грузии извиниться перед россиянами

Москва, 15 октября. Встречные шаги со стороны Тбилиси необходимы для восстановления авиасообщения между Россией и Грузией, без них запускать воздушные перевозки было бы неправильно. Такое условие назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы считаем: в этой ситуации, пока не будут сделаны шаги навстречу нашей стороне, говорить о том, чтобы принять авиасообщение, было бы неправильно», — сказал он на встрече с председателем верхней палаты парламента Швейцарии Жан-Рене Фурнье.

Володин также потребовал, чтобы власти Грузии принесли россиянам свои извинения, поскольку именно руководство страны было ответственно за проведение Межпарламентской ассамблеи православия и всю дальнейшую ситуацию. Спикер Госдумы попросил Фурнье объяснить Тбилиси, что так поступать с партнерами нельзя.

Володин потребовал от властей Грузии извиниться перед россиянами

Собеседник Володина отметил, что произошедшие в Тбилиси массовые беспорядки, сопровождавшиеся антироссийскими настроениями, неприемлемы.

«Мы должны потребовать, чтобы были приняты меры, чтобы подобные ситуации впредь более не повторялись», — указал он.

Напомним, авиасообщение с Грузией было закрыто с 8 июля. Указ об этом президент РФ Владимир Путин подписал в связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси.

Володин потребовал от властей Грузии извиниться перед россиянами

Их причиной стал инцидент на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Грузинскую оппозицию возмутило то, что депутат Государственной думы РФ Сергей Гаврилов, открывая мероприятие, сидел в кресле спикера парламента, пишет Infox.ru. Сам парламентарий заявлял, что он не выбирал место, а занял то, которое ему предложила принимающая сторона. В Тбилиси вспыхнули массовые беспорядки. Работа ассамблеи была прекращена, российская делегация была вынуждена покинуть Грузию.

Как отметил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, авиасообщение будет восстановлено, когда станет очевидно, что в двусторонних отношениях не произойдет возврат «в агрессивное русло».

При этом грузинские власти уже признали, что восстановить нормальные отношения между Тбилиси и Москвой необходимо как можно скорее, передает «ФедералПресс».

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Источник: ТАСС
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