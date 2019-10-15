Володин потребовал от властей Грузии извиниться перед россиянами

Москва, 15 октября. Встречные шаги со стороны Тбилиси необходимы для восстановления авиасообщения между Россией и Грузией, без них запускать воздушные перевозки было бы неправильно. Такое условие назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы считаем: в этой ситуации, пока не будут сделаны шаги навстречу нашей стороне, говорить о том, чтобы принять авиасообщение, было бы неправильно», — сказал он на встрече с председателем верхней палаты парламента Швейцарии Жан-Рене Фурнье.

Володин также потребовал, чтобы власти Грузии принесли россиянам свои извинения, поскольку именно руководство страны было ответственно за проведение Межпарламентской ассамблеи православия и всю дальнейшую ситуацию. Спикер Госдумы попросил Фурнье объяснить Тбилиси, что так поступать с партнерами нельзя.

Собеседник Володина отметил, что произошедшие в Тбилиси массовые беспорядки, сопровождавшиеся антироссийскими настроениями, неприемлемы.

«Мы должны потребовать, чтобы были приняты меры, чтобы подобные ситуации впредь более не повторялись», — указал он.

Напомним, авиасообщение с Грузией было закрыто с 8 июля. Указ об этом президент РФ Владимир Путин подписал в связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси.

Их причиной стал инцидент на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Грузинскую оппозицию возмутило то, что депутат Государственной думы РФ Сергей Гаврилов, открывая мероприятие, сидел в кресле спикера парламента, пишет Infox.ru. Сам парламентарий заявлял, что он не выбирал место, а занял то, которое ему предложила принимающая сторона. В Тбилиси вспыхнули массовые беспорядки. Работа ассамблеи была прекращена, российская делегация была вынуждена покинуть Грузию.

Как отметил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, авиасообщение будет восстановлено, когда станет очевидно, что в двусторонних отношениях не произойдет возврат «в агрессивное русло».

При этом грузинские власти уже признали, что восстановить нормальные отношения между Тбилиси и Москвой необходимо как можно скорее, передает «ФедералПресс».