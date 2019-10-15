Чавушоглу и Помпео провели переговоры на фоне операции Турции против курдов-террористов

Анкара, 15 октября. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео на фоне военной операции Анкары против курдских террористов в Сирии.

«Наш министр провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео», — сообщил источник.

Переговоры Чавушоглу и Помпео стали первым контактом между странами после того, как США ввели против Анкары санкции из-за турецкой антитеррористической операции на северо-востоке Сирии.

Напомним, 9 октября власти Турции объявили о начале антитеррористической операции против курдских боевиков на северо-востоке Сирии. В Анкаре подчеркнули, что главной целью турецкой операции является создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии, а также блокировка трассы М4, которую террористы используют для доставки боеприпасов.

Антитеррористическая операция Турции направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом курдские боевики не воевали против террористов ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований. Действия курдских боевиков в Сирии способствовали созданию спящих ячеек ИГ, которые готовы в любой момент возобновить боевые действия на территории САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.