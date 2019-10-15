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Работодатели поддержали предложение Минздрава ввести программы ЗОЖ для сотрудников

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Работодатели поддержали предложение Минздрава ввести программы ЗОЖ для сотрудников

Работодатели готовы принимать меры по сохранению и укреплению здоровья своих сотрудников, но желательно, чтобы их выполнение не было обязательным. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил председатель комиссии по индустрии здоровья Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Черепов.

ФАН выяснило позицию основных организаций, представляющих интересы работодателей в России, в отношении их готовности тратить деньги и организационные ресурсы на внедрение принципов здорового образа жизни на своих предприятиях. По информации Ассоциации менеджеров России, многие компании уже приступили к заботе о «корпоративном» здоровье, в частности, предлагая сотрудникам ездить на деловые встречи на велосипедах и лишать руководителей премий при плохих показателях здоровья персонала. 

«Национальный стандарт» заботы о сотрудниках

Как сообщил Черепов, сейчас проходит публичное обсуждение разработанного Союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) документа о правилах заботы о здоровье сотрудников. Ранее о разработке Национального стандарта по формированию единых подходов работодателей к организации охраны и укреплению здоровья работников сообщило Министерство труда и социальной защиты РФ.

В РСПП отметили, что национальный стандарт получит следующее название: «Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования к организации медицинского обеспечения, профилактики заболеваний и укрепления здоровья работников». При этом у участников разработки документа, призванного сформировать единый подход к внедрению ЗОЖ на предприятиях, в ходе обсуждений документа возникли разногласия. 

«Эксперты от бизнеса подчеркивают необходимость очень скрупулезно выверенных формулировок для того, чтобы данный документ стал в основу развития новой добровольной системы отношений бизнеса и государства, а не в противоречие с современной нормативной системой», — сообщил Черепов.

Новый документ предполагает совершенствование работы по предупреждению травм на производстве и профзаболеваний, меры мотивации к внедрению корпоративных программ по укреплению здоровья персонала, приобщение самих граждан к ведению здорового образа жизни и контроль за выполнением всех мероприятий, включая мониторинг развития физической культуры и спорта в компаниях. Свои мнения по поводу документа высказали представители Минтруда, Минздрава, Фонда ОМС, Федерации независимых профсоюзов России. 

«С одной стороны — приветствуется выбранная и хорошо себя зарекомендовавшая система менеджмента по охране труда, которая стоит в основе данного стандарта, с другой стороны — выражается обеспокоенность возможностью замены добровольными инициативами обязательных требований регулятора», — рассказал об опасениях ведомств Черепов.

Национальный стандарт будет утвержден после разрешения всех разногласий между представителями ведомств и работодателями. В министерстве труда и социальной защиты РФ ожидают, что единые подходы к организации медобслуживания, занятий спортом и правильного питания в компаниях будут выработаны к концу 2020 года.

Работодатели поддержали предложение Минздрава ввести программы ЗОЖ для сотрудников

«Происходит интересная история» 

Между тем, по словам первого заместителя исполнительного директора Ассоциации менеджеров России Вадима Ковалева, главным стимулом для работодателей должны стать не утвержденные стандарты и санкции за их невыполнение, а стремление увеличить прибыль и сократить расходы. 

«Бизнес сам заинтересован в здоровьесбережении, потому что отсутствие человека на рабочем месте — это, конечно, издержки для бизнеса. Когда компания привязывает показатели здоровья сотрудников к KPI (Key Performance Indicators, ключевые показатели эффективности, на основе которых рассчитывается размер денежной премии. — Прим. ФАН) руководителя, это приводит к астрономическим результатам: не только сокращению больничных дней в среднем по компании, но и другому уровню корпоративной культуры, лояльности и вовлеченности сотрудников», — рассказал ФАН Ковалев.

При этом представитель Ассоциации менеджеров России отметил, что тренд заботы о здоровье сотрудников на сегодняшний день затрагивает не только предприятия тяжелой промышленности, где меры по охране здоровья сотрудников строго регламентированы, но и целиком «офисные» коллективы. 

«Большое количество компаний с офисными сотрудниками стимулируют персонал больше двигаться, правильно питаться, заниматься фитнесом, использовать велосипед при поездках на деловые встречи — таких инициатив довольно много», — поделился информацией представитель ассоциации. 

По мнению Ковалева, новый тренд на самом деле является частично забытой старой традицией и возвращением к советскому опыту.  

«У нас есть в этом плане мощное наследие. Нельзя говорить, что вот капиталисты из «Москва-Сити» нахватались международного опыта и начали это все быстро внедрять. У нас в Советском Союзе существовала мощнейшая система, выражаясь современным языком, корпоративного спорта. Все эти спартакиады, соревнования между цехами и так далее — они же придуманы не сейчас и во многих компаниях они стали серьезной традицией», — пояснил собеседник ФАН.

В настоящее время предприятиям, по словам Ковалева, приходится возрождать не только традиции, но и утраченную инфраструктуру. 

«Здесь происходит интересная история: некоторое время назад многие крупные компании массово отказывались от собственных лечебных учреждений, а сейчас мы наблюдаем обратную тенденцию — компании восстанавливают собственную инфраструктуру», — отметил представитель ассоциации. 

Работодатели поддержали предложение Минздрава ввести программы ЗОЖ для сотрудников

Медосмотры по-новому

В Союзе промышленников и предпринимателей отмечают, что для более эффективной системы корпоративного здоровьесбережения нужно не только принимать и внедрять на практике новые правила и стандарты, но и пересмотреть старые. Больше всего вопросов у представителей РСПП вызывают профилактические медицинские осмотры на предприятиях. 

«Существующая модель проведения предварительных и периодических медицинских осмотров, по мнению РСПП, не отвечает ни интересам государства, ни интересам работодателя, ни интересам самого работника», — сообщил ФАН Виктор Черепов.

Представители Союза промышленников и предпринимателей считают, что необходимо оптимизировать объем и порядок проведения профосмотров на предприятиях. 

«Медицинские осмотры должны проводиться на основе принципов доказательной медицины с использованием современных информационных технологий», — уточнили в организации.

Сейчас РСПП совместно с Минздравом занимается совершенствованием нормативных актов о порядке проведения медосмотров. 

Ранее министерство здравоохранения России в рамках курируемого министерством труда и социальной защиты национального проекта «Укрепление общественного здоровья» опубликовало перечень корпоративных модельных программ под названием «Здоровье работающих». 

В числе рекомендаций работодателям были перечислены безалкогольные корпоративы, поощрительные выплаты за отказ от курения, тесты на прохождение лестничного пролета без одышки, обязательные физкультминутки в течение рабочего дня, а также обеспечение персонала абонементами в фитнес-клубы и платные клиники, если позволяют финансовые возможности компании. В качестве успешных примеров были названы программы «Антитабак», «Антистресс» и «Школа здоровья на рабочем месте», реализуемые ОАО «РЖД», «алкорамки» на предприятии «Норильский никель», реалити-шоу по стимуляции к похудению «Я сделаю это первым» в столовой центрального аппарата Сбербанка. 

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Источник: Федеральное агентство новостей
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