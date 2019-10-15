Работодатели поддержали предложение Минздрава ввести программы ЗОЖ для сотрудников

Работодатели готовы принимать меры по сохранению и укреплению здоровья своих сотрудников, но желательно, чтобы их выполнение не было обязательным. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил председатель комиссии по индустрии здоровья Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Черепов.

ФАН выяснило позицию основных организаций, представляющих интересы работодателей в России, в отношении их готовности тратить деньги и организационные ресурсы на внедрение принципов здорового образа жизни на своих предприятиях. По информации Ассоциации менеджеров России, многие компании уже приступили к заботе о «корпоративном» здоровье, в частности, предлагая сотрудникам ездить на деловые встречи на велосипедах и лишать руководителей премий при плохих показателях здоровья персонала.

«Национальный стандарт» заботы о сотрудниках

Как сообщил Черепов, сейчас проходит публичное обсуждение разработанного Союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) документа о правилах заботы о здоровье сотрудников. Ранее о разработке Национального стандарта по формированию единых подходов работодателей к организации охраны и укреплению здоровья работников сообщило Министерство труда и социальной защиты РФ.

В РСПП отметили, что национальный стандарт получит следующее название: «Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования к организации медицинского обеспечения, профилактики заболеваний и укрепления здоровья работников». При этом у участников разработки документа, призванного сформировать единый подход к внедрению ЗОЖ на предприятиях, в ходе обсуждений документа возникли разногласия.

«Эксперты от бизнеса подчеркивают необходимость очень скрупулезно выверенных формулировок для того, чтобы данный документ стал в основу развития новой добровольной системы отношений бизнеса и государства, а не в противоречие с современной нормативной системой», — сообщил Черепов.

Новый документ предполагает совершенствование работы по предупреждению травм на производстве и профзаболеваний, меры мотивации к внедрению корпоративных программ по укреплению здоровья персонала, приобщение самих граждан к ведению здорового образа жизни и контроль за выполнением всех мероприятий, включая мониторинг развития физической культуры и спорта в компаниях. Свои мнения по поводу документа высказали представители Минтруда, Минздрава, Фонда ОМС, Федерации независимых профсоюзов России.

«С одной стороны — приветствуется выбранная и хорошо себя зарекомендовавшая система менеджмента по охране труда, которая стоит в основе данного стандарта, с другой стороны — выражается обеспокоенность возможностью замены добровольными инициативами обязательных требований регулятора», — рассказал об опасениях ведомств Черепов.

Национальный стандарт будет утвержден после разрешения всех разногласий между представителями ведомств и работодателями. В министерстве труда и социальной защиты РФ ожидают, что единые подходы к организации медобслуживания, занятий спортом и правильного питания в компаниях будут выработаны к концу 2020 года.

«Происходит интересная история»

Между тем, по словам первого заместителя исполнительного директора Ассоциации менеджеров России Вадима Ковалева, главным стимулом для работодателей должны стать не утвержденные стандарты и санкции за их невыполнение, а стремление увеличить прибыль и сократить расходы.

«Бизнес сам заинтересован в здоровьесбережении, потому что отсутствие человека на рабочем месте — это, конечно, издержки для бизнеса. Когда компания привязывает показатели здоровья сотрудников к KPI (Key Performance Indicators, ключевые показатели эффективности, на основе которых рассчитывается размер денежной премии. — Прим. ФАН) руководителя, это приводит к астрономическим результатам: не только сокращению больничных дней в среднем по компании, но и другому уровню корпоративной культуры, лояльности и вовлеченности сотрудников», — рассказал ФАН Ковалев.

При этом представитель Ассоциации менеджеров России отметил, что тренд заботы о здоровье сотрудников на сегодняшний день затрагивает не только предприятия тяжелой промышленности, где меры по охране здоровья сотрудников строго регламентированы, но и целиком «офисные» коллективы.

«Большое количество компаний с офисными сотрудниками стимулируют персонал больше двигаться, правильно питаться, заниматься фитнесом, использовать велосипед при поездках на деловые встречи — таких инициатив довольно много», — поделился информацией представитель ассоциации.

По мнению Ковалева, новый тренд на самом деле является частично забытой старой традицией и возвращением к советскому опыту.

«У нас есть в этом плане мощное наследие. Нельзя говорить, что вот капиталисты из «Москва-Сити» нахватались международного опыта и начали это все быстро внедрять. У нас в Советском Союзе существовала мощнейшая система, выражаясь современным языком, корпоративного спорта. Все эти спартакиады, соревнования между цехами и так далее — они же придуманы не сейчас и во многих компаниях они стали серьезной традицией», — пояснил собеседник ФАН.

В настоящее время предприятиям, по словам Ковалева, приходится возрождать не только традиции, но и утраченную инфраструктуру.

«Здесь происходит интересная история: некоторое время назад многие крупные компании массово отказывались от собственных лечебных учреждений, а сейчас мы наблюдаем обратную тенденцию — компании восстанавливают собственную инфраструктуру», — отметил представитель ассоциации.

Медосмотры по-новому

В Союзе промышленников и предпринимателей отмечают, что для более эффективной системы корпоративного здоровьесбережения нужно не только принимать и внедрять на практике новые правила и стандарты, но и пересмотреть старые. Больше всего вопросов у представителей РСПП вызывают профилактические медицинские осмотры на предприятиях.

«Существующая модель проведения предварительных и периодических медицинских осмотров, по мнению РСПП, не отвечает ни интересам государства, ни интересам работодателя, ни интересам самого работника», — сообщил ФАН Виктор Черепов.

Представители Союза промышленников и предпринимателей считают, что необходимо оптимизировать объем и порядок проведения профосмотров на предприятиях.

«Медицинские осмотры должны проводиться на основе принципов доказательной медицины с использованием современных информационных технологий», — уточнили в организации.

Сейчас РСПП совместно с Минздравом занимается совершенствованием нормативных актов о порядке проведения медосмотров.

Ранее министерство здравоохранения России в рамках курируемого министерством труда и социальной защиты национального проекта «Укрепление общественного здоровья» опубликовало перечень корпоративных модельных программ под названием «Здоровье работающих».

В числе рекомендаций работодателям были перечислены безалкогольные корпоративы, поощрительные выплаты за отказ от курения, тесты на прохождение лестничного пролета без одышки, обязательные физкультминутки в течение рабочего дня, а также обеспечение персонала абонементами в фитнес-клубы и платные клиники, если позволяют финансовые возможности компании. В качестве успешных примеров были названы программы «Антитабак», «Антистресс» и «Школа здоровья на рабочем месте», реализуемые ОАО «РЖД», «алкорамки» на предприятии «Норильский никель», реалити-шоу по стимуляции к похудению «Я сделаю это первым» в столовой центрального аппарата Сбербанка.