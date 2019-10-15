ВСУ стягивают силы и бронетехнику к участку разведения сил в Петровском

Донецк, 15 октября. Украинские военные разметили бронетехнику в районе участка разведения сил у поселка Петровский в Донбассе, заявил журналистам представитель оборонного ведомства Донецкой Народной республики Дмитрий Астрахань.

По его данным, ВСУ перебрасывают туда личный состав, подвозят боеприпасы. Астрахань добавил, что активность киевских силовиков засекли и в районе Богдановки (населенный пункт находится под контролем киевских властей. — Прим. ФАН).

«Там отмечено скрытное размещение двух БТР, одной бронированной разведывательно-дозорной машины», — уточнил он.

Кроме того, по словам представителя ведомства, силовики на трех грузовиках «Урал» подвозили в Богдановку солдат, стройматериалы и снаряды. Все эти нарушения украинская сторона скрывает с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Они подавляют сигнал связи беспилотников ОБСЕ.

Напомним, гражданская война на юго-востоке Украины началась в 2014 году после госпереворота в стане. Донецкая и Луганская народные республики отказались признавать новые киевские власти и заявили о своей независимости. Тогда украинское правительство начало проводить против ДНР и ЛНР так называемую антитеррористическую операцию, впоследствии переименованную в операцию объединенных сил.

Попытки урегулировать конфликт предпринимают в том числе участники контактной группы в Минске. В 2016 году они подписали рамочное соглашение о разведении сил от линии соприкосновения. В районе Золотого и Петровского отвод состоялся в том же году, в июне этого года — в Станице Луганской. В ДНР и ЛНР при этом неоднократно указывали на то, что ВСУ нарушают договоренности и продвигаются вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого.

1 октября контактная группа приняла новую договоренность о возобновлении разведения сил. Этот процесс стороны должны были начать 9 октября. Народные республики в течение трех дней подтверждали свою готовность начать отведение сил, но со стороны ВСУ не последовало никакого ответа.