Более 100 тысяч человек подали заявки на конкурс «Лидеры России 2020»

Москва, 15 октября. Более 100 тысяч человек со всех регионов РФ и из 20 стран мира заявили о своем желании принять участие в конкурсе управленцев «Лидеры России 2020», об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Президент РФ Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса 4 октября. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» в Сочи.

«За 10 дней с момента старта третьего сезона конкурса «Лидеры России» мы получили более 100 тысяч заявок из всех регионов России и 20 зарубежных стран», — рассказал Комиссаров.

Заявки на конкурс будут приниматься до 27 октября, для участия необходимо заполнить биографическую анкету и пройти видеоинтервью. Комиссаров напомнил, что в этом году появились три новые категории: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».

По данным организаторов конкурса, лидером по числу заявок стала Москва — 20,2% всех заявок, второе место занял Санкт-Петербург — 8,4%, третьей оказалась Московская область — 6,3%.

Напомним, конкурс «Лидеры России» проводится по поручению президента РФ уже в третий раз. Платформа объединяет 20 самостоятельных проектов. Победители конкурса получают грант в размере 1 млн рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны.