Задержанная в Минске Анна Богачева находится в безопасности, заявили в посольстве РФ

Минск, 15 июля. Попавшая под санкции США россиянка Анна Богачева получила всю необходимую консульскую поддержку и сейчас находится в безопасности. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в посольстве РФ в Белоруссии.

Новая информация о Богачевой также появилась и в Twitter посольства.

«Богачева <...> в разговоре с сотрудником консульской службы посольства РФ в Республике Беларусь сообщила, что находится на свободе», — говорится в записи в официальном микроблоге.

Как сообщалось ранее, Богачеву задержали в Минске по сфабрикованному в США делу о якобы «вмешательстве» россиян во внутренние дела Штатов. В связи с задержанием россиянки Федеральное агентство новостей направило запрос председателю комитета госбезопасности Белоруссии Валерию Вакульчику с просьбой разобраться, на каком основании была задержана гражданка РФ.