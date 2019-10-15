Операция Турции направлена против террористов, а не курдов, заявил консул

Казань, 15 октября. Антитеррористическая операция Турции «Источник мира» направлена не на курдов, а на членов террористических группировок, заявил консул Турции в Казани Исмет Эрикан.

Консул обратил внимание на то, что в некоторых изданиях появляется дезинформация касательно операции Турции на севере Сирии.

«Военная операция «Источник мира» однозначно не направлена на курдов. Наша единственная цель — обезвредить и уничтожить террористов», — сказал Эрикан, подчеркнув, что у Анкары нет проблем с проживающими на территории Турции курдами.

По его словам, высказывания «турки против курдов» являются злонамеренными и ложными.

Напомним, на прошлой неделе Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии. В Анкаре заявили, что действия направлены против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с членами «Исламского государства»1 (террористическая организация запрещена в России).

Сообщалось, что курдские вооруженные формирования оказывали помощь членам ИГ1, доставив их на американские базы.

Турецкие власти рассчитывают создать зону безопасности на границе с Сирией, а также заблокировать трассу М-4, которой пользуются террористы для передвижения и доставки оружия.

1 Организация запрещена на территории РФ.