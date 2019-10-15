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Протурецкие силы освободили от курдов поселения к западу от Телль-Абъяда

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Протурецкие силы освободили от курдов поселения к западу от Телль-Абъяда

Дамаск, 15 октября. Протурецкие силы освободили поселения Суккария, Бир Атваш и Син ад-Диб к западу от Телль-Абъяда от курдских террористов.

9 октября Турция заявила о начале антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии. Как рассказала Анкара, данная операция направлена против вооруженных арабско-курдских формирований, которые захватили приграничные территории Сирии. Главная цель Турции — очистить приграничную зону от боевиков из курдских формирований «Демократических сил Сирии». Они связаны с «Рабочей партией Курдистана», которая на территории Турции признана террористической организацией.

Протурецкие силы освободили от курдов поселения к западу от Телль-Абъяда

Под предлогом борьбы с ИГИЛ1 (запрещена в РФ) курды заняли значительную часть сирийских территорий. В итоге оказалось, что все это время курдские боевики помогали террористам, создав спящие ячейки, которые в любой момент могут начать боевые действия в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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