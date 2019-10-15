Протурецкие силы освободили от курдов поселения к западу от Телль-Абъяда

Дамаск, 15 октября. Протурецкие силы освободили поселения Суккария, Бир Атваш и Син ад-Диб к западу от Телль-Абъяда от курдских террористов.

The Syrian National Army #SNA announces the liberation of Sukkariyeh, Bir'atwan and Sin al-Deeb west of Tal Abyad from the PKK/YPG terrorists.#OperationPeaceSpring pic.twitter.com/JUYRLpWVPz — Ömer Özkizilcik (@OmerOzkizilcik) 15 октября 2019 г.

9 октября Турция заявила о начале антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии. Как рассказала Анкара, данная операция направлена против вооруженных арабско-курдских формирований, которые захватили приграничные территории Сирии. Главная цель Турции — очистить приграничную зону от боевиков из курдских формирований «Демократических сил Сирии». Они связаны с «Рабочей партией Курдистана», которая на территории Турции признана террористической организацией.

Под предлогом борьбы с ИГИЛ1 (запрещена в РФ) курды заняли значительную часть сирийских территорий. В итоге оказалось, что все это время курдские боевики помогали террористам, создав спящие ячейки, которые в любой момент могут начать боевые действия в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.