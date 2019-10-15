США передали Манбидж военной полиции РФ и САА, отрекшись от курдов-боевиков в Сирии

Город Манбидж на северо-востоке сирийской провинции Алеппо был передан под контроль российских сил, передает портал Newsweek, ссылаясь на высокопоставленного командира в Пентагоне. В настоящее время американские силы уже экстренно эвакуировались из стратегического населенного пункта. Другие подробности – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

14 октября для солдат Соединенных Штатов был установлен дедлайн в 24 часа на вывод всех подразделений из Манбиджа. За это время США должны были как можно скорее эвакуировать из района максимальное количество своей техники и оборудования и уничтожить те средства, которые нельзя вывезти. Отмечается, что данное соглашение предполагает непосредственно полную сдачу города под управление российских и легитимных местных сил.

На данный момент военнослужащие правительственной Сирийской арабской армии (САА) уже целиком взяли населенный пункт под свое управление, подчеркнули в Минобороны РФ. Между тем российская военная полиция в настоящее время продолжает патрулировать северо-западные рубежи района Манбиджа, добавили там.

Также в МО сообщили, что американцы уже также полностью покинули свои пункты базирования в поселении Дадат, расположенном к северу от Манбиджа на берегу реки Саджу, вдоль которой пролегала линия разграничения между курдскими боевиками и протурецкими силами. Оттуда армейские части Соединенных Штатов направились в сторону сирийско-иракской границы.

По данным представителя военного ведомства США, американцы, которые несколько лет удерживали данный регион, помогли российским военным быстро преодолеть ранее опасные районы. Стоит отметить, что на этом направлении до сих пор сохраняют присутствие «спящие ячейки» «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), которые проявляли террористическую активность, в частности, и в текущем году.

Так, 16 января в центральной части Манбиджа прогремел крупный взрыв, устроенный смертницей. В результате погибли 27 человек, в том числе пятеро американских военнослужащих. Ответственность за случившееся вскоре взяли на себя боевики ИГ1.

Возможно, что, в частности, именно из-за этого американцы на фоне турецкой антитеррористической операции все-таки приняли решение на этот раз не поддерживать курдов, именно из-за которых во многом члены ИГИЛ1 оказались так жизнеспособны на северо-востоке САР.

Напомним, члены Демократических сил Сирии (SDF) добровольно принимали в свои ряды террористов «Исламского государства» в обмен на быструю сдачу территорий за Евфратом в ходе операции «Непоколебимая решимость». Судя по всему, Штаты теперь наконец решили подумать о безопасности своих военных и ушли из зоны конфликта, выведя перед этим и подконтрольные курдские группировки.

Примечательно, что в Манбидже, как и во многих других сирийских районах, удерживаемых Отрядами народной самообороны (YPG), в действительности проживает подавляющее большинство арабов-суннитов. Курды составляют всего 9 процентов от общего числа граждан САР, однако, несмотря на это, главари SDF всегда старались захватывать и исторически арабские регионы страны, особенно если там много нефтяных полей, как в Дейр-эз-Зоре.

США, однако, осознали, судя по всему, свое политическое бессилие на этих территориях, считает доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев. Именно это, по его мнению, и побудило американцев сдаться и передать зону Манбиджа российским силам и Дамаску.

«Ситуация обострялась и запутывалась в этом районе до неузнаваемости, в особенности из-за курдского вопроса. Но наконец боевики YPG, которые до этого выступали наемниками американцев, получили жесткий урок – теперь, после всего что они натворили, никто защищать их не будет, даже те, кто раньше оказывал помощь. Конечно, у американцев свои мотивы, и если бы для них была выгода, то они продолжили б финансировать SDF. Но теперь Вашингтон начинает понимать, что он уже не сможет играть какую-то влиятельную роль в регионе, тем более в союзе с курдскими боевиками», – обратил внимание наш собеседник.

Местные жители совершенно не приняли оккупантов, и, несмотря на все угнетения и давление, смогли препятствовать их попыткам подчинить регион себе. Это означает, что управлять им теперь смогут только законные власти.

«Возможности США там попросту иссякли, и фактически они стали быстро терять контроль над тем, что происходило в их зоне оккупации. Дальнейшие попытки по-настоящему овладеть Манбиджем и другими городами могли бы привести к катастрофе, к настоящему народному восстанию. Поэтому дальше действовать может только сирийская армия. Кроме того, из-за сохранения там остатков ИГ все было еще напряженнее. К тому же, ситуацию дополнительно подогревали решительные заявления турок. Американцы не выдержали перенапряжения и, побоявшись быть втянутыми в прямое военное противостояние и попасть под реальный удар, решили ретироваться», – указал эксперт.

Он также отметил решительность турок, которые, несмотря на первоначальную позицию Соединенных Штатов, все же настояли на своем и принялись отстаивать собственную безопасность.

«Эрдогану [Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – Прим. ФАН] тоже надо сказать спасибо за преподнесенный курдам урок. Если б они жили и действовали как отдельная, но только политическая сила и в составе единой Сирии, то вопросов бы ни у кого не возникло. Однако они заявляют о себе как о самостоятельной силе и притом вооруженной и достаточно радикальной. Поэтому неудивительно, что их теперь воспринимают террористами», – подытожил Александр Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.