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Силовики задержали еще одного участника беспорядков в Москве 27 июля

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Силовики задержали еще одного участника беспорядков в Москве 27 июля

Москва, 15 октября. Еще один фигурант уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля Александр Мыльников задержан в Москве. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Как уточнили в ведомстве, Мыльникову вменяется статья «Применение насилия в отношении представителя власти». Как пишет РИА Новости, следователи рассказали, что Мыльников вместе с Егором Лесных и Максимом Мартинцовым на улице Рождественка напали на сотрудника Росгвардии. Злоумышленники наносили по силовику удары ногами.

Организаторами незаконного митинга 27 июля и нескольких других несанкционированных акций, прошедших в столице этим летом, выступили представители так называемой оппозиции: Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие сторонники скандального блогера Алексея Навального, которых правомерно не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму, поскольку они предоставили поддельные подписи. Особенно здесь отличилась Любовь Соболь, почти 15% подписей которой оказались фальшивыми. 

Напомним, 11 октября телеканал НТВ выпустил собственное расследование «Организованная протестность», касающееся массовых беспорядков, прошедших в Москве летом 2019 года. В нем были представлены новые кадры с участниками незаконных митингов, провоцирующими полицейских, обеспечивающих безопасность граждан. Кроме того, в распоряжении журналистов оказались переписки из закрытых чатов «оппозиционных» лидеров, обнародованные впервые.

Сотрудникам телеканала удалось проследить четкую организационную схему и установить конкретных участников массовых беспорядков. Получив сигнал от СМИ, правоохранительные органы провели проверку и взяли провокаторов в разработку.

Отметим, что ранее в собственном расследовании «Анатомия протеста 2019» Федеральное агентство новостей рассказало, как в ходе незаконных митингов Запад вмешивался во внутренние дела России. ФАН установило, что работников так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» скандального блогера Алексея Навального, стоящего за несанкционированными акциями и массовыми беспорядками, консультировал сотрудник службы безопасности посольства США Стивен Секстон. Собранная ФАН информация была передана комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Силовики задержали еще одного участника беспорядков в Москве 27 июля

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Источник: РИА Новости
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