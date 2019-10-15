Политолог рассказал, почему ОАЭ заинтересованы в налаживании тесных отношений с Россией

Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы в налаживании тесного диалога с Россией по многим причинам, уверен эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом. У трапа самолета российского лидера встретил лично наследный принц Абу-Даби Мухаммед аль-Нахайян.

После торжественной встречи они отправились в президентский дворец Каср аль-Ватан, где должны пройти двусторонние переговоры. Кроме того, у Путина запланирована отдельная беседа с аль-Нахайяном, совместный осмотр выставки инвестиционных проектов и встреча с представителями деловых кругов двух стран. Большая часть мероприятий пройдет в закрытом от прессы режиме.

Как замечает Владимир Брутер, Объединенные Арабские Эмираты ранее не были дружественны по отношению к России, но сейчас ситуация в этом вопросе частично меняется.

«Монархии Персидского залива теперь больше заинтересованы в отношениях с Россией по разным причинам. Эти причины во многом связаны с удачными действиями России в Сирии, близкими отношениями с Ираном, а также ситуацией на турецко-сирийской границе. Поэтому «акции» России в этих странах достаточно быстро повышаются. Но это не означает, что они выходят из сферы влияния США. Однако по определенным позициям они заинтересованы в России, а по определенным позициям их интересует стабильность», — сказал Брутер в беседе с Федеральным агентством новостей.

Если ситуация в Сирии не будет выходить из-под контроля, то для России это будет «положительным моментом», говорит политолог.

«Мы бы хотели, чтобы там не было оснований для сумасбродных действий США. Россия желает, чтобы основные новости, которые бы шли из региона, касались торговли и цен на энергоносители. Для этого всего российский президент туда и поехал», — сообщил собеседник ФАН.

Кроме того, Россия и ОАЭ являются крупнейшими экспортерами нефти, подчеркивает эксперт. Брутер считает, что влияние РФ и ОАЭ на рынок нефтепродуктов позволяет поддерживать стабильность в ценообразовании на этом рынке.

«Россия не хотела бы, чтобы цены на нефть росли или падали. Ничего, кроме стабильности РФ не нужно», — сказал политолог.

Ранее сообщалось, что главы государств обсудят координацию действий по стабилизации ситуации на мировом рынке нефти. Также президент РФ проведет переговоры с заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с властями Объединенных Арабских Эмиратов. Путин подчеркнул, что ОАЭ вносят серьезный вклад в разрешение кризисов в регионе и без всякого преувеличения играют стабилизирующую роль.