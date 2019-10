Возглавляемая США коалиция вышла из оставленного курдами-террористами Манбиджа

Манбидж, 15 октября. Силы коалиции, возглавляемой США, покинут северо-восток Сирии, они уже вышли из оставленного курдами-террористами Манбиджа. Об этом говорится в заявлении штаба операции «Непоколебимая решимость».

Coalition forces are executing a deliberate withdrawal from northeast Syria. We are out of Manbij. // تقوم قوات التحالف بتنفيذ إنسحاب مدروس من شمال شرق سوريا. لقد غادرنا منبج