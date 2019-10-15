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Возглавляемая США коалиция вышла из оставленного курдами-террористами Манбиджа

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Возглавляемая США коалиция вышла из оставленного курдами-террористами Манбиджа

Манбидж, 15 октября. Силы коалиции, возглавляемой США, покинут северо-восток Сирии, они уже вышли из оставленного курдами-террористами Манбиджа. Об этом говорится в заявлении штаба операции «Непоколебимая решимость».

«Силы коалиции осуществляют преднамеренный отход с северо-востока Сирии. Мы вышли из Манбиджа», — указано в сообщении.

Отметим, что коалиция во главе с США появилась в Сирии в 2014 году незаконно, она не согласовала свои действия с властями государства и резолюцией СБ ООН. Вашингтон заявляет о «борьбе с терроризмом», однако за несколько лет присутствия американских войск в регионе не было достигнуто значимых успехов в данном направлении. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Кроме того, известно, что США активно поддерживали курдские «Демократические силы Сирии» (SDF).

Возглавляемая США коалиция вышла из оставленного курдами-террористами Манбиджа

В минувшее воскресенье Вашингтон объявил о выводе тысячи военных из страны из-за проводимой Турцией операции. Антитеррористическая операция «Источник мира» в приграничных районах Сирии началась в минувшую среду, об этом объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Она направлена на создание зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы с целью пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

Курдские террористы оккупировали восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с ИГ1. На деле вооруженные формирования курдов включали террористов в свои ряды и выводили членов экстремистской организации из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз США. Таким образом, курдские боевики способствовали созданию спящих террористических ячеек, готовых в любой момент атаковать Сирию. Кроме того, они притесняют арабов-суннитов, являющихся коренным населением захваченных боевиками территорий.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Заявление штаба операции «Непоколебимая решимость»
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