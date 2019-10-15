Возглавляемая США коалиция вышла из оставленного курдами-террористами Манбиджа

Манбидж, 15 октября. Силы коалиции, возглавляемой США, покинут северо-восток Сирии, они уже вышли из оставленного курдами-террористами Манбиджа. Об этом говорится в заявлении штаба операции «Непоколебимая решимость».

«Силы коалиции осуществляют преднамеренный отход с северо-востока Сирии. Мы вышли из Манбиджа», — указано в сообщении.

Coalition forces are executing a deliberate withdrawal from northeast Syria. We are out of Manbij. // تقوم قوات التحالف بتنفيذ إنسحاب مدروس من شمال شرق سوريا. لقد غادرنا منبج — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) 15 октября 2019 г.

Отметим, что коалиция во главе с США появилась в Сирии в 2014 году незаконно, она не согласовала свои действия с властями государства и резолюцией СБ ООН. Вашингтон заявляет о «борьбе с терроризмом», однако за несколько лет присутствия американских войск в регионе не было достигнуто значимых успехов в данном направлении. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Кроме того, известно, что США активно поддерживали курдские «Демократические силы Сирии» (SDF).

В минувшее воскресенье Вашингтон объявил о выводе тысячи военных из страны из-за проводимой Турцией операции. Антитеррористическая операция «Источник мира» в приграничных районах Сирии началась в минувшую среду, об этом объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Она направлена на создание зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы с целью пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

Курдские террористы оккупировали восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с ИГ1. На деле вооруженные формирования курдов включали террористов в свои ряды и выводили членов экстремистской организации из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз США. Таким образом, курдские боевики способствовали созданию спящих террористических ячеек, готовых в любой момент атаковать Сирию. Кроме того, они притесняют арабов-суннитов, являющихся коренным населением захваченных боевиками территорий.

1 Организация запрещена на территории РФ.