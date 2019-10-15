Путин в Кремле проведет совещание по ликвидации последствий паводков

Москва, 15 октября. Российский лидер Владимир Путин 16 октября проведет совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Президент России Путин проведет 16 октября в Кремле совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке. По итогам серии рабочих поездок и совещаний президент России дал ряд поручений правительству, о ходе выполнения которых пойдет речь в среду в Кремле», — говорится в сообщении.

На заседании планируется обсудить ряд вопросов, касающихся выплат пострадавшим, строительства и капитального ремонта жилья, состояния соцобъектов, подготовки к начинающемуся осенне-зимнему сезону, а также другие актуальные темы.

Отмечается, что с основными докладами в Кремле выступят вице-премьер Виталий Мутко и министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, в режиме видео-конференции к заседанию присоединится губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Помимо основных докладчиков в заседании примут участие, в частности, вице-премьер и полпред президента в ДВФО Юрий Трутнев и полпред в СФО Сергей Меняйло.

В режиме видеосвязи планируется участие губернаторов Приморья, Хабаровского края, Амурской и Еврейской автономной областей.

В Кремле подчеркнули, что президент держит под личным контролем ход восстановительных работ в пострадавших от стихийных бедствий регионах.

Напомним, в конце сентября Путин отметил, что все обращения пострадавших от паводка в Иркутской области должны быть не только рассмотрены, но и «позитивно решены». Тогда глава государства распорядился о порядке работы с обращениями граждан и заявил, что в ближайшее время будет ждать доклады по итогам рассмотрения каждой из просьб, с которыми к нему обращались жители пострадавших от паводков территорий.

В начале октября президент РФ после совещания о ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке поручил ввести ответственность для чиновников и организаций за несвоевременное информирование россиян о чрезвычайных ситуациях.