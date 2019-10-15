Стало известно имя следующего соперника Хабиба Нурмагомедова

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что его следующим соперником, предположительно, может стать американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон.

«Скорее всего, Тони Фергюсон будет следующим, потому что больше нет других соперников. Он заслуживает этого, мы должны подраться, после него я могу подраться с канадцем Жоржем Сен-Пьером», — заявил Нурмагомедов ТАСС.

При этом россиянин отметил, что намерен сражаться только в легком весе и продолжать защищать свой титул абсолютного чемпиона.

Хабиб Нурмагомедов — российский боец смешанного стиля, обладающий титулами чемпиона России, двукратного чемпиона мира, чемпиона Европы. Он стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона турнира по смешанным единоборствам UFC. На счету спортсмена 28 побед и ни одного поражения. В настоящее время он считается одним из самых результативных бойцов Российской Федерации. Вес Хабиба составляет 70 кг при росте 178 см. Прозвище — Орел.

Нурмагомедов родился в дагестанском поселке Сильди 20 сентября 1988 года в семье коренного аварца Абдулманапа Нурмагомедова. Впоследствии отец (профессиональный борец) стал тренером Хабиба. Свои тренировки будущий чемпион начал с пяти лет. Когда мальчику исполнилось 12 лет, семья переехала в Махачкалу, где отец продолжил занятия с молодежью, организовав спортивный лагерь для талантливых спортсменов-подростков. Тренером будущего чемпиона на этот период стал Магомедов Саидахмед, который занимался с мальчиками вольной борьбой. За несколько лет Хабиб Нурмагомедов обучился дзюдо, боевому самбо и другим видам единоборств.

В 20 лет молодой Хабиб впервые выходит на большой ринг и с этого момента начинается его стремительная карьера профессионального спортсмена. За 3 года соревнований он получил 15 наград и за короткое время стал чемпионом страны, затем Европы и мира. Он работал по договору со спортивными компаниями ProFC, TFC и M-1 в категории малого веса.