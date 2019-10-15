Первый арабский космонавт поблагодарил Путина за полет к МКС

Абу-Даби, 15 октября. Президент РФ Владимир Путин во время визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) встретился с первым эмиратским астронавтом Хазаа аль-Мансури. Астронавт подарил российскому лидеру памятную медаль и выразил слова благодарности.

Аль-Мансури подчеркнул, что если бы не дружба Москвы и Абу-Даби, его полет бы не состоялся. В ответ Путин отметил, что полет первого арабского астронавта в космос стал возможен благодаря желанию наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заид аль-Нахайяна.

«Это (полеты эмиратских космонавтов) все благодаря наследному принцу, потому что это его была инициатива и он довел это до реализации. Он большой друг нашей страны, большой друг России, мы с ним договорились, что это будет сделано, и вот сделано», — заявил Путин.

Кроме того, во время переговоров с аль-Нахайяном Путин сообщил, что Россия готова к сотрудничеству с ОАЭ в космической сфере, в том числе к содействию в развитии спутниковой навигации и запуске космических аппаратов.

Первый в истории астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури стартовал к МКС 25 сентября с «Байконура» на борту пилотируемого корабля «Союз МС-15». На Землю астронавт вернулся 3 октября.