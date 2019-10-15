Врачи назвали факторы риска развития рака груди

Москва, 15 октября. Врачи Московской области назвали факторы, которые повышают риск развития рака молочной железы.

Специалисты областного Минздрава рассказали, что рак груди является одним из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин.

«На успешность лечения влияет стадия выявления болезни», — отметил представитель Клинического центра восстановительной медицины Юрий Шалягин, его цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Он подчеркнул, что обнаружить рак на ранней стадии может плановая диспансеризация. Каждая женщина должна регулярно посещать специалистов.

Шалягин добавил, что с начала 2019 года в регионе выявлено 623 случая рака молочной железы. У более половины пациенток рак был на ранней стадии. В этом случае лечение эффективно в 96% случаев.

Врач подчеркнул, что особое внимание на здоровье должны обращать женщины 45-60 лет, когда меняется гормональный фон. Маммолога следует посещать два раза в год женщинам старше 40 лет.

Риск развития рака груди повышает наследственность. Среди неблагоприятных факторов — злоупотребление алкоголем, курение, прием гормональных препартов, долгое пребывание на солнце и посещение солярия.

Женщина может проводить диагностику своей груди самостоятельно. Для этого нужно прощупывать молочную железу на предмет уплотнений и узелков. Если таковые имеются, нужно срочно обратиться за консультацией к специалисту.