На саммит в Сочи едет террорист, связанный с похищением россиян в Триполи

Ливиец Шабан Хадиа сотрудничает с крупнейшими террористическими организациями и уже много лет находится под прицелом международных спецслужб.

Недавно из ливийского плена были освобождены российские моряки — капитан и его помощники, которых три года истязали в тюрьме по совершенно надуманным обвинениям. Три года избиений, антисанитарии, ужаса и голода. И удивительно даже не то, что в 2019 году все еще существуют пиратские государства. Удивительно, что три года Россия ничего не могла с этим поделать, хотя велись переговоры и давались обещания на высшем уровне.

В конце концов стало понятно, что те, с кем Москва вела диалог (официальные лица Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи) просто не имеют никакого влияния у себя на родине. Власть там захватили бандитские группировки, для которых существует лишь один авторитет — деньги. Кто богаче, тот и сильнее, а значит — прав. Торговля же иностранцами — наиболее быстрый способ обогащения.

Тюрьма «Митига»

Одним из самых известных ливийских торговцев людьми считается Абдуль Рауф Кара. Салафит, лидер группировки RADA, контролирующей тюрьму «Митига» в Триполи. Именно туда и попали наши моряки. По их словам, нет ничего, что могло бы остановить местных надзирателей-садистов. Тюремщики плевать хотели не только на права человека, но и на решения суда, и требования государств, чьи граждане попали в их кровавые руки.

Саммит Россия — Африка

Недавно пришло сообщение о том, что глава МИД ПНС Мухаммед Сияла связался со спецпредставителем президента России по вопросам Африки и Ближнего Востока Михаилом Богдановым. Это произошло в преддверии саммита Россия – Африка, который пройдет в Сочи 23-24 октября. На мероприятие приглашены руководители 54 государств континента. В том числе и представители ПНС от Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи установилось двоевластиие.

И вот тут возникает логичный вопрос, почему мы до сих пор разговариваем с ПНСниками, в рядах которых состоят террористы, захватывающие наших граждан?

В Сочи приедет террорист, связанный с Абдуль Рауфом Карой

Речь идет о заместителе секретаря ПНС Шабане Хадиа. Ирония в том, что он будет участвовать в дискуссии под названием «Безопасная Африка», на которой участники обсудят проблемы нелегальной миграции, контрабанды и криминальной активности.

При этом Хадиа хорошо знаком спецслужбам африканских и арабских стран. Так, в 2014 году его задержали в Египте по подозрениям в связях с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида»1. Правда, Шабана быстро освободили, так как его сообщники в Триполи похитили шестерых египетских дипломатов и потребовали от Каира освободить их главаря.

Через три года группировка Хадиа возьмет в заложники группу сотрудников миссии ООН и снова обменяет пленных на своих соратников.

О Шабане упомянуто и в докладе Совбеза ООН от 2015 года. В документе говорится, что банда Хадии регулярно нападает на иностранцев. Чаще всего целями боевиков становятся дипломаты. Так, были совершены вылазки против марокканского консульства и посольства ОАЭ.

А с этим мы будем сотрудничать?

Помимо всего прочего, Шабан Хадиа тесно связан с начальником тюрьмы «Митига» Абдуль Рауфом Карой. А это уже лично касается России, так как тот до сих пор держит в заложниках двух российских социологов. Максима Шугалея и Самера Суэйфана похитили в мае этого года. О том, в каком они состоянии ничего не известно.

Мы же с террористами переговоров не ведем

Уверен, попади в такую ситуацию граждане Израиля или США, Шабану Хадиа даже и приезжать не надо было. Его бы взяли в собственной постели. И Кару тоже.

В России подонка, связанного с запрещенными в РФ «Исламским государством»1, «Аль-Каидой» и «Братьями-мусульманами», принимают на официальном уровне. Почему? На каком основании? Мы же не ведем переговоров с террористами...

1 Организация запрещена на территории РФ.