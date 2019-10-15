Сирийские военные показали первые кадры из освобожденного от курдов Манбиджа

Дамаск, 15 октября. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) установили полный контроль над городом Манбидж и близлежащими населенными пунктами. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

Сирийские военные опубликовали первые кадры из освобожденного от курдских боевиков Манбиджа. В настоящее время подразделения САА укрепляют свои позиции в районе Манбиджа, а также перебрасывают к городу тяжелую бронетехнику и вооружение.

13 октября власти Сирии приняли решение разместить подразделения САА на границе с Турцией. 14 октября сирийские правительственные силы заняли несколько городов на северо-востоке Сирии, которые ранее контролировались курдскими вооруженными формированиями.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции против курдских террористов в северо-восточных районах Сирии. Главной целью турецкой операции является создание зоны безопасности на границе Сирии и Турции, а также блокировка трассы М4, которую террористы используют для доставки боеприпасов.

Антитеррористическая операция Турции направлена против курдских боевиков, которые захватили восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом курдские боевики не участвовали в боевых действиях против террористов ИГ, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований. Кроме того, действия курдских боевиков в Сирии способствовали возникновению спящих ячеек ИГ, которые готовы в любой момент возобновить масштабные боевые действия в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.