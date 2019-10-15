В России усилили ответственность за организацию незаконной миграции

Москва, 15 октября. Государственная дума приняла закон, направленный на усиление уголовной ответственности за организацию незаконной миграции. Автором инициативы выступила Московская городская дума, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, речь идет о введении наказания за организацию незаконного въезда в Россию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания или незаконного транзитного проезда через территорию страны для лиц, воспользовавшихся своим служебным положением.

Наказанием для таких граждан может стать лишение свободы до семи лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

В беседе с корреспондентом ФАН свое мнение о принятом решении озвучил депутат Михаил Емельянов.

«Вопрос миграции стоит остро. Россия находится на втором месте по количеству мигрантов после Америки. Эта ответственность за незаконную организацию миграции необходима. Этот закон – шаг в правильном направлении», — заявил Емельянов.

Первый заместитель председателя комитета по госстроительству и законодательству отметил, что незаконная миграция – «это угроза безопасности страны и с точки зрения террористических актов, и криминогенной обстановки, и нарушения этно-религиозного баланса в стране».