Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В России усилили ответственность за организацию незаконной миграции

60
0 Оставить комментарий

В России усилили ответственность за организацию незаконной миграции

Москва, 15 октября. Государственная дума приняла закон, направленный на усиление уголовной ответственности за организацию незаконной миграции. Автором инициативы выступила Московская городская дума, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, речь идет о введении наказания за организацию незаконного въезда в Россию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания или незаконного транзитного проезда через территорию страны для лиц, воспользовавшихся своим служебным положением.

Наказанием для таких граждан может стать лишение свободы до семи лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

В беседе с корреспондентом ФАН свое мнение о принятом решении озвучил депутат Михаил Емельянов.

«Вопрос миграции стоит остро. Россия находится на втором месте по количеству мигрантов после Америки. Эта ответственность за незаконную организацию миграции необходима. Этот закон – шаг в правильном направлении», — заявил Емельянов.

В России усилили ответственность за организацию незаконной миграции

Первый заместитель председателя комитета по госстроительству и законодательству отметил, что незаконная миграция – «это угроза безопасности страны и с точки зрения террористических актов, и криминогенной обстановки, и нарушения этно-религиозного баланса в стране».

«Это очень серьезно, поэтому мера совершенно адекватная», — подытожил депутат.

infox - new
Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров