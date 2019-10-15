Путин заявил о готовности России сотрудничать с ОАЭ в космической сфере

Абу-Даби, 15 октября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в космической сфере, в том числе — к содействию в развитии спутниковой навигации и запуске космических аппаратов.

Путин поздравил руководство ОАЭ с успешным полетом первого эмиратского астронавта Хазаа аль-Мансури на Международную космическую станцию (МКС) и подчеркнул, что сотрудничество РФ и ОАЭ по освоению космоса вышло на новый уровень. Российский лидер в беседе с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном отметил, что это стало возможным благодаря дружбе и усилиям ОАЭ по продвижению самой этой идеи.

«Готовы и далее оказывать Объединенным Арабским Эмиратам необходимое содействие в космической отрасли, включая такое направление, как спутниковая навигация и запуски аппаратов на космическую орбиту», — сказал Путин.

Аль Нахайян обратил внимание на обоюдное желание Москвы и Абу-Даби вывести сотрудничество между двумя странами на уровень стратегического партнерства. Он выразил благодарность за поддержку ОАЭ в выводе первого эмиратского космонавта.

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян назвал Путина своим другом и братом, а Россию – вторым домом. Он поблагодарил президента РФ за оказанное во время визита в Москву гостеприимство. Он подчеркнул, что в ОАЭ ценят сотрудничество с Россией и уделяют внимание развитию диалога и отношений между странами.

Ранее стало известно, что Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом. В аэропорту его встретил наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян. После этого они отправились в президентский дворец Каср Аль Ватан, где провели двусторонние переговоры.

Путин также планирует вместе с Аль Нахайяном провести совместный осмотр выставки инвестиционных проектов и провести встречу с представителями деловых кругов двух государств. Основная часть мероприятий пройдет в закрытом от средств массовой информации режиме.