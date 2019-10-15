Журавко представил новый флаг Украины, который должен заменить «жовто-синій прапор»

Массовыми шествиями националистов отметила Украина собственный «суверенный» День защитника Отечества, который по решению экс-президента страны Петра Порошенко отмечается 14 октября (а не 23 февраля). Киевские власти так не хотели «совпадать» в этом празднике с Россией, что приурочили торжества к позорной дате — «дню рождения» Украинской повстанческой армии, боевого крыла Организации украинских националистов (ОУН-УПА1, запрещена в РФ). Напомним, ОУНовцы, в том числе лидер украинских националистов Степан Бандера в годы Второй мировой войны сотрудничали с нацистской Германией.

Новоявленный «День защитника отечества» сопровождался на Украине многочисленными акциями и маршами сегодняшних националистов, дефилировавших как под бандеровскими знаменами, так и под официальными «жовто-синими прапорами».

Увы, из-за заигрываний Киева с националистами желто-синий флаг настолько дискредитирован, что, если Украина готова меняться в лучшую сторону, она должна отказаться от этого символа националистического государства. Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал экс-депутат Верховной рады, известный украинский политик Алексей Журавко.

Рассуждая на эту тему на своей странице в Facebook, Журавко в частности пишет, что под желто-синим флагом был всего один момент, когда страна развивалась — при правительстве Николая Азарова. А затем националисты «доскакались и погрузили страну в пучину войны», пишет политик.

«За годы желто-синего флага страна из промышленной, сверхобразованной державы с 50-миллионым населением, нулевым долгом и колоссальным потенциалом стала беднейшей на континенте, одной из самых бедных в мире, с неподъемными долгами и убегающим населением», — отмечает Журавко.

По мнению политика, дискредитировавшему себя желто-синему флагу есть альтернатива. Это новый флаг, объединяющий в себе флаги Украинской ССР и СССР. В своем блоге Журавко публикует изображение этого флага будущей Украины и пишет:

«Под этими флагами украинцы брали Берлин, строили мосты, каналы и атомные станции. Летали в космос и покоряли север!»

На вопрос корреспондента ФАН, рассчитывает ли Жураво найти в этом вопросе понимание у сограждан, украинский политик ответил так:

«Рано или поздно это должно случиться: Украина вынуждена будет вспомнить о своих героических предках и заменить нынешний флаг. Пока под желто-синим флагом маршируют фашисты, страна только деградирует. Сегодня Украина катится в пропасть, разваливается по кускам, на ее территории идет гражданская война, и ни к чему хорошему это не ведет. Народ из страны бежит. А если народа не будет, Украину уже нельзя будет называть страной, государством».

По мнению политика, тот вариант флага, который он предлагает, поможет объединить людей на Украине на основе патриотизма и уважения к своему прошлому.

«Новый флаг поможет объединить людей, чтобы построить новую страну. Этот флаг будет напоминать, какой была Украина в советское время: развитие, строительство, новые заводы, атомные электростанции, космос и так далее. Новый флаг все это будет отражать, нести позитив, показывать путь к объединению братских славянских народов — России, Украины и Белоруссии. Для такого объединенного государства предложенный мной флаг подходит больше всего. Под этим флагом мы снова станем сильными, нас снова будут уважать в мире — и Европа, и США — как уважали Советский Союз. Так что новый флаг станет первым шагом к возрождению славянского единства и к тому, чтобы Украину снова уважали во всем мире», — резюмировал Алексей Журавко.

1 Организация запрещена на территории РФ.