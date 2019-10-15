Дамаск должен защитить турецко-сирийскую границу от курдов, заявил Лаврентьев

Москва, 15 октября. Силы Дамаска должны обезопасить границу с Турцией от курдских боевиков, заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

«(Безопасность турецко-сирийской границы. — Прим. ФАН) должна быть обеспечена именно за счет ввода правительственных сил (Сирии) на всем протяжении границы», — подчеркнул Лаврентьев.

На прошлой неделе Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира», направленной против курдских вооруженных формирований, взявших под контроль восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с членами террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России). Кроме того, сообщалось, что курдские боевики помогали членам ИГ1 добраться до американских баз.

Турецкие власти заявили, что хотят создать зону безопасности на турецко-сирийской границе, а также заблокировать трассу М-4, которую используют боевики для передвижения и доставки оружия.

1 Организация запрещена на территории РФ.