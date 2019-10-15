Москва, 15 октября. Депутат Государственной думы, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин предположил, что в задержании россиянки Анны Богачевой в Минске заинтересованы действующие в интересах США граждане Белоруссии.

По его словам, в Минске есть политики, которые действуют в интересах американской стороны. Он посоветовал российским дипломатам разобраться во всех обстоятельствах произошедшего «спокойно».

Как пишет «Политика сегодня», он привел в пример недавнее задержание гражданки РФ в Иране, когда дипломаты сделали все для того, чтобы освободить соотечественницу. Депутат Госдумы связал задержание россиянки в Минске с действиями пособников США.

«Или по недоразумению, или по злому умыслу задержали со стороны тех людей, которые хотели бы выслужиться перед американцами в ущерб российско-белорусским отношениям», — подчеркнул Затулин.

В Минске задержали гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о «вмешательстве» в выборы. Задержание произошло по запросу Интерпола позавчера около 22 часов в одной из гостиниц. Стоит заметить, что в компетенции Интерпола находятся только уголовные дела, а это дело политическое.

Доклад о мнимом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года экс-спецпрокурор Роберт Мюллер опубликовал 18 апреля. В нем бывший спецпрокурор был вынужден признать, что связь президента США Дональда Трампа с Россией подтвердить не удалось.

Москва неоднократно отвергала голословные обвинения Вашингтона во «вмешательстве» в выборы в 2016 году, указывая на отсутствие доказательств. В Кремле подчеркивают, что не пытались повлиять на ход выборов в США.

Расследование, завершившееся провалом, обошлось налогоплательщикам США в более чем 30 миллионов долларов. По итогам бессмысленной работы Мюллера не было выдвинуто никаких обвинительных заключений.