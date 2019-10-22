Автор расследования о «вмешательстве РФ» проспал теракты 9/11 и спас Клинтон от суда

Настоящим автором провального расследования о «вмешательстве России в американские выборы» является Аарон Зебли (Aaron Mortimer Zebley), заместитель спецпрокурора США Роберта Мюллера. Зебли печально прославился тем, что «проворонил» теракты 11 сентября 2001 года на работе в ФБР, а также тем, что защищал интересы помощника Хиллари Клинтон, поставившего ей незаконный домашний сервер.

Последнее обстоятельство доказывает прямой конфликт интересов внутри «команды Мюллера» и проливает свет на политический заказ двухлетнего антироссийского расследования со стороны противников президента США Дональда Трампа внутри страны. Это стало ясно из досье Аарона Зебли, собранного Федеральным агентством новостей.

Подлинный автор «расследования по России»

В последние месяцы появился целый ряд весьма надежных свидетельств того, что главным организатором двухлетнего расследования Минюста США о так называемом «вмешательстве России» в выборы в США в 2016 году и «сговоре Трампа с Кремлем» являлся не специальный советник (спецпрокурор) Роберт Мюллер, а его заместитель и многолетний помощник 49-летний Аарон Зебли.

Первые подозрения на этот счет появились почти сразу после того как бывший директор ФБР Мюллер был поставлен во главе этого расследования в 2017 году. По наблюдениям его подчиненных, в этом новом статусе Мюллер стал проводить значительно меньше времени в офисе, чем во время своей работы в Бюро. Наблюдатели отмечали, что значительную часть работы над расследованием, включая ежедневную рутину и доклады руководству Минюста, вместо него выполнял его помощник Зебли.

Это стало особенно заметно 24 июля 2019 года, во время изнурительных слушаний Мюллера в Палате представителей США. Там прославившийся работоспособностью спецпрокурор был не похож сам на себя, выглядел не в своей тарелке, постоянно запинался, часто переспрашивал и не мог ответить на простейшие вопросы — в отличие от предыдущих 88 своих появлений в Конгрессе.

В тот день на странное поведение 75-летнего Мюллера обратили внимание многие высокопоставленные американские политики, включая сенаторов Линдси Грэма и Джона Кеннеди, бывшего замдиректора ФБР Джона Пистола, экс-прокурора Гленна Киршнера, бывшего сотрудника Белого дома Дэвида Аксельрода и других.

«Невозможно представить, что это расследование вел Мюллер, — подытожил бывший федеральный прокурор Энди Маккарти. — Его семичасовые слушания показали одну вещь: Мюллер лишь отдаленно знаком с собственным докладом и с ходом расследования».

Для подчиненных Мюллера, однако, его неудача на слушаниях вряд ли стала неожиданностью. Судя по календарю юриста из его команды Эндрю Вайсмана (Andrew Weissmann — тот самый, который, по утверждению адвокатов украинского олигарха Дмитрия Фирташа, предлагал тому избавление от обвинений во взяточничестве в обмен на показания, которые могут нанести ущерб Трампу), он редко виделся со спецпрокурором, кроме как во время 45-минутных вечерних летучек.

Зато в том же календаре инициалы Зебли (AMZ) встречаются целых 111 раз, часто обозначая «совещания с лидером команды» (Team Leader Meeting), да еще в офисе самого Зебли (AMZ’s Office):

Даже спикер Мюллера Джим Попкин (Jim Popkin) был вынужден признать, что это Зебли занимался «ежедневным надзором за всем ходом расследования». И когда, например, высокопоставленный сотрудник Минюста США Эд О'Каллаган (Ed O’Callaghan), курировавший расследование «русского вмешательства», посещал брифинги в офисе спецпрокурора, он встречался именно с Зебли.

Иными словами, престарелый Мюллер все два года расследования выступал в лучшем случае в роли «фронтмена» собранной им группы под эгидой Минюста США, тогда как основным объемом руководящей работы занимался его заместитель.

Далеко не случайно демократы из Судебного комитета Палаты представителей США приняли беспрецедентное решение, позволив Зебли сидеть рядом со своим боссом на слушаниях 24 июля и советовать ему, как лучше отвечать на вопросы. Временами это выглядело комично: хмурый сосредоточенный Аарон тыкал дезориентированному Мюллеру в бумаги, которые тому требовалось прочитать, и чуть ли не указывал, в какую сторону смотреть.

Со стороны республиканцев это было воспринято как вопиющее нарушение правил игры.

Rumor is that Aaron Zebley (Mueller’s Chief of Staff) will be on the witness panel with Mueller.



You don’t get to change the rules right before kickoff, especially after a 22 month, $30 million investigation. — Rep. Jim Jordan (@Jim_Jordan) July 23, 2019

«Говорят, что Аарон Зебли (глава аппарата Мюллера) будет свидетелем вместе с Мюллером. Но вы не можете менять правила прямо перед стартовым свистком. Особенно после 22 месяцев расследования за 30 млн долларов», — заявил, например, конгрессмен Джим Джордан.

На странную, вопреки всем обычаям, помощь Мюллеру со стороны его помощника обратил внимание даже Дональд Трамп:

It was NEVER agreed that Robert Mueller could use one of his many Democrat Never Trumper lawyers to sit next to him and help him with his answers. This was specifically NOT agreed to, and I would NEVER have agreed to it. The Greatest Witch Hunt in U.S. history, by far! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 24, 2019

«Никто и НИКОГДА не соглашался с тем, что Роберт Мюллер может использовать одного из своих многочисленных адвокатов из числа демократов-«нетрампистов», чтобы тот сидел рядом и помогал с ответами. Это НЕ было согласовано, и я бы НИКОГДА на это не согласился. Это самая большая охота на ведьм в истории США!» — написал в день слушаний президент США в своем Twitter.

«Правая рука» Мюллера

Кто же такой Аарон Зебли?

Оставаясь формально вне партийных предпочтений (хотя и будучи зарегистрированным в качестве избирателя), он на протяжении многих лет являлся «правой рукой» Мюллера — причем не только во время печально известного расследования, но и в ФБР, и даже в частной юридической конторе. Здесь достаточно привести ряд фактов.

Несколько последних лет директорства Мюллера в ФБР Зебли работал его специальным советником, а затем и вовсе возглавлял его аппарат. На множестве совещаний они были неразлучны: Зебли всегда сидел позади шефа, готовый прийти ему на помощь в любую минуту. А когда Мюллер покинул кресло директора ФБР (4 сентября 2013 года), Зебли почти сразу последовал за ним, успев лишь передать дела новому аппаратчику.

Отношения Мюллера и Зебли настолько близки, что последний носит те же белые сорочки и костюмы с узором «в елочку», какие любит шеф, и даже аналогичные часы Casio. Оба закончили Школу права Виргинского университета (Зебли — в 1996 году).

В конце марта 2014 года, сохраняя ту же иерархию отношений, Мюллер и Зебли перешли на работу в одну из крупнейших юридических фирм США WilmerHale (полное название — Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP). Причем даже там их кабинеты находились рядом, и работали они на одних и тех же корпоративных клиентов.

В WilmerHale Зебли заколачивал по 1,4 млн долларов в год. Это не помешало ему, согласно декларации о доходах за 2016 год, получить от Мюллера скромные 10 тысяч долларов в качестве спичрайтера. Сам Мюллер получал там же по 3,4 млн долларов в год, представляя интересы таких богатых клиентов, как Facebook, Apple и Sony.

И разумеется, как только Мюллер возглавил в 2017 году расследование о «вмешательстве» России, он немедленно позвал за собой и Зебли.

Здесь уместно добавить, что вместе с последним из WilmerHale в команду новоявленного спецпрокурора США перешли два других сотрудника WilmerHale, демократы до мозга костей: экс-адвокат Фонда Клинтон Джинни Ри (Jeannie Rhee), а также Джеймс Куорльз (James L. Quarles III), в молодости, как и Хиллари, участвовавший в расследовании «Уотергейта».

Для понимания: во время электоральной кампании-2016 сотрудники WilmerHale внесли на счета Клинтон больше пожертвований (326.798 долларов), чем на счета всех кандидатов-республиканцев, вместе взятых (226.926 долларов), подсчитал Симус Брюнер (Seamus Bruner), автор книги «Скомпрометированные: как деньги и политика управляют коррупцией в ФБР». Да и раньше их пристрастие к демократам было вполне определенным.

Если же взять участников «расследования Мюллера», то все еще интереснее. Как минимум 9 из 17 членов «команды спецпрокурора» жертвовали средства на избирательные кампании демократов. То есть платили свои кровные партии, чей кандидат проиграла выборы президента США в 2016 году. Те самые выборы, «вмешательство» в которые теперь взялись расследовать авторы пожертвований. Удивительное совпадение!

Стоит отметить, что закончившая то же заведение жена Зебли, Катарина Ф. Истерли (Catharine F. Easterly, род. в 1970), обязана своим назначением на должность судьи Апелляционного суда в округе Колумбия в 2011 году президенту-демократу Бараку Обаме. И в том же 2011 году Истерли призналась, что «зарегистрирована как демократ» («registered as a Democrat») для участия в выборах.

Зебли проворонил крупнейший теракт в истории США

Чем же еще, помимо своего многолетнего труда на Мюллера, запомнился Америке Аарон Зебли? Здесь-то мы и подходим к самому интересному. Если коротко — имея в своих руках конфидента самого Осамы бен Ладена, Зебли и его люди умудрились... проспать крупнейшие в истории США теракты 9/11.

В январе 1998 года молодой Аарон поступил на службу в ФБР и сразу устроился в антитеррористический отдел I-49 в качестве спецагента. Там он задолго до 9/11 занимался темой «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). В частности, он расследовал теракты против посольств США в Кении и Танзании, совершенные в 1998 году, и стоял за поимкой на территории Южной Африки одного из, как считается, главарей террористов Халфана Хамиса Мохамеда (Khalfan Khamis Mohamed).

Именно эта специализация и позволила Зебли постепенно войти в круг главных помощников Мюллера по итогам реорганизации ФБР после терактов 9/11.

Здесь обращают на себя внимание две любопытные детали.

Как известно, Мюллер стал директором ФБР 4 сентября 2001 года, то есть всего за неделю до терактов, и, конечно, не мог похвастать тем, что абсолютно ориентировался в новом кабинете на момент важнейших решений. Поэтому ему приходилось полагаться на «проверенных охотников за террористами», вроде Зебли. При этом мало кто знает, что у Зебли на той же неделе тоже было новое назначение. За сутки до терактов, 10 сентября, он был переведен в отдел уголовных дел — и вернулся к «поимке террористов» ошеломляюще быстро.

Впрочем, в тот самый момент, когда самолеты подлетали к Нью-Йорку, в руках у Зебли уже три недели как находился один из ключевых пособников террористов, французский гражданин Захария Муссауи (Zacarias Moussaoui). Но за это время ФБР так и не смогло выбить из него драгоценные «явки и пароли».

В 2006 году Зебли выступил последним свидетелем Бюро на процессе против Муссауи. Тогда-то Аарон признался: информация, которую следователи обнаружили после терактов, могла дать важные зацепки заранее. Зебли также подтвердил, что ФБР не поверило Муссауи, заявившему, что он был выбран самим бен Ладеном с целью прибыть в США, взять уроки пилотирования и направить самолет в Белый дом.

Проговорим это еще раз:

Пособник бен Ладена находился в руках ФБР с августа 2001 года, однако спецагенты так и не успели за оставшееся до терактов время вытащить из него свидетельства о телефонных звонках и денежных переводах сообщникам в ФРГ и ОАЭ. В противном случае теракты удалось бы предотвратить, согласился спустя пять лет Зебли.

В этом неудачном расследовании несколько других свидетелей от ФБР признали: Бюро проигнорировало ряд предупреждений о готовящихся терактах 9/11. В целом же, как показали адвокаты Муссауи, агенты ФБР до 11 сентября 2001 года допустили так много ошибок, что было бы нечестно возлагать всю ответственность за гибель тысяч людей на одного только их подзащитного.

Зебли на защите Клинтон

Тот страшный провал ФБР продемонстрировал качество работы американских спецслужб, однако вряд ли может считаться свидетельством политической ангажированности Зебли, если только не ударяться в конспирологию. Совсем иное дело — скандал вокруг незаконного почтового сервера Хиллари Клинтон. Установленный прямо у нее дома сервер несколько лет обслуживал помощник Хиллари по имени Джастин Купер (Justin Cooper). А когда его «взяли за шкирку», на помощь в суде ему пришел... успешный адвокат из WilmerHale Аарон Зебли, отрекомендованный этой конторой как крутой специалист по кибербезопасности!

Напомним суть скандала с письмами Клинтон.

Специалист из Управления по научно-технической политике администрации Джастин Купер долгое время работал советником президента США Билла Клинтона. После отставки шефа Купер остался его помощником, отредактировал (а, говоря прямо, написал) пару его книжек — и в качестве доверенного лица «перешел по наследству» к Хиллари. На Купера-то и был зарегистрирован личный интернет-домен Хиллари clintonemail.com перед тем как та возглавила 21 января 2009 года Госдепартамент США.

Увы, Купер не обладал высокими познаниями в вопросах компьютерной безопасности, однако был изобретателен. Как установило ФБР, Купер минимум дважды уничтожал мобильные телефоны Хиллари — разломав один из них пополам, а другой разбив молотком.

Сама же Клинтон на протяжении нескольких лет использовала для служебной переписки почтовый ящик hdr22@clintonemail.com на своем личном домене вместо того, чтобы пользоваться, согласно закону, закрытой правительственной почтой. По подсчетам ФБР, свыше 100 писем на домене Хиллари содержали конфиденциальную информацию, в том числе 65 были помечены грифом «Секретно», а 22 — «Совершенно секретно».

Такое «богатство», выложенное всем хакерам на обозрение, просто не могло не попасть в преступные руки. И действительно, в марте 2013 года румынский хакер Марсель Лазарь Лехель (Marcel Lazăr Lehel), известный под ником Guccifer, вскрыл часть переписки Клинтон и выложил ее в открытый доступ.

Но что еще хуже, именно с этого личного ящика Клинтон вела переписку на «деликатные» темы, например по ситуации в Ливии в 2012 году. При этом помощники госсекретаря США не позаботились о сохранении таких писем, как это, опять же, положено по закону. Проще говоря, огромный объем корреспонденции Хиллари, имеющей важнейшее внешнеполитическое значение, шел в обход официальной почты — и затем был цинично уничтожен.

По мнению ряда наблюдателей, включая членов Конгресса, во время этого скандала Хиллари Клинтон, как минимум, нарушила параграф 1924 U.S. Code — «Несанкционированное удаление и хранение секретных документов или материалов». Защищал же помощника «Леди Вау» в суде наш старый знакомый Аарон Зебли.

И не просто защищал. Адвокат Купера устраивал бесконечные обструкции представителям сенатского комитета национальной безопасности, расследовавшим это дело и желавшим расспросить подзащитного Зебли насчет «непонимания» со стороны Клинтон, что такое конфиденциальная информация.

«Мы обеспокоены полным отказом [Зебли] вовлечь комитет в дискуссию о том, как еще больше смягчить ваши опасения», — жаловались представители в письме Куперу.

Это стоит зафиксировать:

Интересы потенциального нарушителя законов США, против которого вело расследование ФБР, представлял бывший агент ФБР, работавший в частной юридической фирме под началом экс-директора ФБР. А через год тот же самый юрист Зебли, который выступал защитником в деле против Хиллари Клинтон, был выбран Мюллером в качестве обвинителя по делу ее оппонента на выборах-2016 Дональда Трампа.

Если это не конфликт интересов, то что, недоумевали республиканцы. Именно на это намекнул Трамп в еще одном своем твите, выпущенном в день слушаний Мюллера—Зебли в Палате представителей:

So Robert Mueller has now asked for his long time Never Trumper lawyer to sit beside him and help with answers. What’s this all about? His lawyer represented the “basement server guy” who got off free in the Crooked Hillary case. This should NOT be allowed. Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 24, 2019

«Итак, Роберт Мюллер теперь попросил своего старого адвоката-«нетрамписта» сесть рядом с ним и помочь с ответами. Что все это значит? Его адвокат представлял интересы парня из «подвальной серверной», который остался на свободе в деле Вруньи Хиллари. Этого НЕЛЬЗЯ допустить. Вот она, подстроенная охота на ведьм!»

Подведем итоги

Настоящим автором расследования о «вмешательстве России» в выборы президента США в 2016 году выступил неудачливый экс-агент ФБР Аарон Зебли, в то время как его престарелый патрон был в этой кампании не более чем «свадебным генералом».

Миллионам американцев Зебли запомнился тем, что прозевал крупнейшие в истории США теракты 9/11, а затем за миллионные гонорары защищал, в том числе, помощника госсекретаря Хиллари Клинтон, скрывшего от американского народа ее переписку по важнейшим внешнеполитическим вопросам, включая войну в Ливии.

Столь явная связь Зебли с главным политическим оппонентом Трампа на предыдущих выборах, а также непосредственное участие экс-агента ФБР, в нарушение всех норм, в слушаниях Мюллера в Палате представителей США 24 июля, продавленное демократами, свидетельствуют о внутриполитической подоплеке самого «расследования» и его заказном характере.

...1 октября 2019 года стало известно, что экс-директор ФБР, бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер возвращается в юридическую фирму WilmerHale. Вполне вероятно, что причиной такого бегства стало не только его провальное выступление в Конгрессе, но и печальные перспективы ответить в суде за свои незаконные действия в отношении российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину.

8 октября адвокат компании Эрик Дюбелье, представляющий интересы «Конкорда» в США, потребовал от американского Минюста прекратить дело о «вмешательстве» в выборы-2016, поскольку команде Мюллера за два года так и не удалось доказать ни само вмешательство, ни умышленный «сговор с целью обмана США», в котором обвинялась российская компания.

Вместе с Мюллером на теплое конторское местечко с миллионными гонорарами за звездные суды вернулся его многолетний «оруженосец» Аарон Зебли. В фирме их возвращение встретили с восторгом: там теперь ожидают, что неразлучная пара продолжит работать на серьезных клиентов, словно и не переставала.

Краткая биография Аарона Зебли

1992 — с отличием закончил привилегированный Колледж Вильгельма и Марии (College of William & Mary), второе по старшинству высшее учебное заведение в США после Гарварда.

1996 — закончил Школу права Виргинского университета.

1998 — поступил в антитеррористический отдел ФБР I-49.

1999 — обнаружил и участвовал в задержании террориста Халфана Хамиса Мохамеда в Южной Африке.

2001 — возглавил одну из групп в расследовании терактов 9/11.

2005 — ушел из структуры ФБР на место помощника федерального прокурора в Восточном округе Виргинии (отдел национальной безопасности и борьбы с терроризмом).

2006 — выступил главным свидетелем на процессе против Захарии Муссауи по делу о терактах 9/11.

2009 — вернулся в ФБР в качестве специального советника Мюллера по вопросам национальной безопасности.

2011 — возглавил аппарат Мюллера в ФБР.

2013 — передав дела после ухода Мюллера из ФБР, нашел местечко старшего советника в подразделении национальной безопасности Минюста США.

2014 — перешел к Мюллеру в WilmerHale.

2015 — занялся защитой Джастина Купера, бывшего помощника госсекретаря США Хиллари Клинтон, в деле о ее почтовой переписке.

2017 — присоединился к Мюллеру в расследовании «вмешательства России» в статусе заместителя спецпрокурора.

2019 — после провала расследования вернулся в WilmerHale вместе с Мюллером.

1 Организация запрещена на территории РФ.