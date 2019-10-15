В Госдуме выяснят, почему Минск допустил задержание россиянки по липовому обвинению США

Депутат Государственной думы Александр Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал, что собирается направить запрос в МИД РФ для того, чтобы выяснить все подробности и детали задержания россиянки Анны Богачевой в Белоруссии.

Гражданка РФ Анна Богачева, которая ранее подверглась незаконным санкциям Минфина Соединенных Штатов, была задержана в гостинице Минска по запросу Интерпола. Как сообщил адвокат Богачевой, россиянка была задержана на территории Белоруссии по сфабрикованному в США делу о якобы «вмешательстве» россиян во внутренние дела США. Позднее посольство РФ в Белоруссии сообщило, что задержанная ранее россиянка Анна Богачева находится на свободе, в полной безопасности. Тем не менее задержание гражданина Союзного государство по запросу Интерпола в Минске выглядит более чем странно.

Это что же получается? Если США введут санкции против высокопоставленного чиновника, к примеру, Дмитрия Медведева и Валентины Матвиенко, то их тоже могут задержать в Минске по запросу Интерпола? Отвечая на этот вопрос, Александр Шерин выразил мнение, что подобное вряд ли произойдет. Хотя и не исключил такого сценария полностью

«Я не могу сказать, до какой степени ситуация может дойти. Но думаю, этого не случится. Но уверен, что мы должны гражданина Российской Федерации защищать всеми силами и средствами, независимо от его фамилии и должности», — заключил Александр Шерин.

Анна Богачева была задержана в Минске по запросу Интерпола, что с юридической точки зрения в принципе является незаконным. Интерпол занимается только уголовными делами, а сфабрикованное в США дело о мнимом «вмешательстве» явно политическое, направленное на дискредитацию РФ и ее граждан. Интерпол ни в какой форме не уполномочен вмешиваться в эту ситуацию.

Как ранее заявил депутат Государственной думы Евгений Федоров, «Интерпол — это уголовный механизм обеспечения политических целей США». «Мы видим однополярный американский мир и как его обслуживает правоохранительная система США», — резюмировал собеседник ФАН.

По поводу незаконного задержания гражданки Российской Федерации Анны Богачевой Федеральное агентство новостей отправило запрос председателю Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Валерию Вакульчику.

Депутат Александр Шерин отмечает, что задержание россиянки в Белоруссии — очень странная и возмутительная новость.

«Если бы белорусская сторона задержала какого-нибудь вора в законе и выдворила его, это было бы понятно для меня. Но когда они это сделали по запросу США, то я, как депутат Государственной думы, буду направлять запрос, для того чтобы выяснить обстоятельства и детали этого дела. Я должен получить доступ к этой информации, в том числе от нашего МИД, как это было вообще допущено», — пояснил Александр Шерин.

Более того, депутат подчеркнул, что для союзного государства подобные действия абсолютно неприемлемы. Тем более, заметил парламентарий, все обвинения по «вмешательству» России в американскую избирательную кампанию — «это же полный бред».

«Это фейк. И об этом все прекрасно знают. Задержание нашего гражданина в Белоруссии недопустимо. Это очень удивительно», — добавил Александр Шерин.

Доклад о мнимом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года экс-спецпрокурор Роберт Мюллер опубликовал 18 апреля. В нем бывший спецпрокурор был вынужден признать, что связь президента США Дональда Трампа с Россией подтвердить не удалось.

Москва неоднократно отвергала голословные обвинения Вашингтона во «вмешательстве» в выборы в 2016 году, указывая на отсутствие доказательств. В Кремле подчеркивают, что не пытались повлиять на ход выборов в США.

Расследование, завершившееся провалом, обошлось налогоплательщикам США в более чем 30 миллионов долларов. По итогам бессмысленной работы Мюллера не было выдвинуто никаких обвинительных заключений.