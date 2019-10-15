Хафтар заявил о намерении взять Триполи без жертв среди мирного населения

Бенгази, 15 октября. Ливийская национальная армия (ЛНА) не может обозначить сроки взятия Триполи, поскольку военные хотят избежать жертв среди мирного населения. Об этом заявил командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар.

«Мы можем завершить эту войну за один или два дня с использованием тяжелого вооружения, но это приведет к разрушению города и большим жертвам среди мирного населения. А мы ставим безопасность горожан и города превыше всего, потому что цель этих операций — освобождение столицы, а не ее разрушение», — подчеркнул он.

Хафтар напомнил, что сейчас в столице Ливии проживают около двух миллионов человек. Как отметил маршал, ЛНА намерена избавить Триполи от «преступных банд», а не войти в город любой ценой.

Кроме того, Хафтар сообщил, что говорить о президентских выборах в Ливии преждевременно даже после взятия Триполи. По словам маршала, сначала необходимо урегулировать ситуацию в стране и решить вопрос с безопасностью.

«А безопасности и стабильности не достичь, если будут продолжать действовать террористические группировки и преступные банды, если будет бесконтрольное хождение огромного количества оружия», — заявил Хафтар.

Командующий ЛНА пока не думал о выдвижении своей кандидатуры на пост главы государства. Также маршал прокомментировал заявления Сейфа аль-Ислама Каддафи (сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, убитого в 2011 году. — Прим. ФАН) о намерении баллотироваться на президентских выборах.

«Он гражданин Ливии, если будут на то законные основания, то, естественно, у него есть такое право», — сказал Хаффтар в интервью РИА Новости.

Напомним, после смерти Каддафи Ливия оказалась в кризисной ситуации. На данный момент в стране установилось двоевластие. На одной стороне конфликта находится Хафтар, который выступает за порядок и стабильность в Ливии, а также за освобождение страны от террористов. Ему противостоит возглавляемое Фаизом Сараджем так называемое Правительство национального согласия (ПНС). Ранее Хафтар обвинил ПНС и его главу в выполнении приказов террористов.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, представителей ПНС пригласили на саммит Россия — Африка, который пройдет в Сочи 23–24 октября. На форум должен приехать заместитель секретаря ПНС Шабан Хадиа, который неоднократно был замечен в связях с террористическими группировками и боевиками, замешанными в похищениях людей.

Отметим, что весной 2019 года в Ливии задержали двух сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана, проводивших социологическое исследование на территории, подконтрольной ПНС. Граждан РФ содержат в ужасных условиях в тюрьме «Митига», при этом россиянам до сих пор не предъявили конкретного обвинения, а встретиться с адвокатом они смогли лишь в октябре. Ранее глава ФЗНЦ Александр Малькевич в комментарии ФАН заявил, что Сараджу следовало бы привезти незаконно арестованных граждан РФ на саммит и передать их российской стороне.