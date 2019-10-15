Москва, 15 октября. Самопровозглашенная курдская автономная администрация больше не будет получать гуманитарную помощь на северо-востоке Сирии.

Курды заявили, что все международные и гуманитарные организации прекратили работу и покинули северо-восток Сирии после того, как началась турецкая антитеррористическая операция.

«Гуманитарная ситуация ухудшилась… на фоне полного прекращения поставок гуманитарной помощи. Все международные организации прекратили работу и эвакуировали своих сотрудников с территорий автономной администрации на северо-востоке Сирии», — сказано в заявлении.

На данный момент на северо-востоке Сирии находится около 275 тысяч беженцев, некоторые из которых ранены и не могут получить медпомощь в связи с закрытием медицинским центров.

Сирийские территории уже покинули военные США, чья база располагалась в городе Манбидж, который ранее контролировали курды. 14 октября город освободили протурецкие силы.

14 октября Франция тоже решила вывести свои силы из Сирии, чтобы обеспечить безопасность французским военным и гражданским.

В тот же день военный обозреватель газеты The Times Люси Фишер заявила, что британский спецназ также готовится покинуть Сирию.

9 октября началась турецкая антитеррористическая операция «Источник мира». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью данной операции является уничтожение террористической угрозы на границе с Сирией.

Приграничные территории заняты «Демократическими силами Сирии», которые, по мнению Анкары, связаны с «Рабочей партией Курдистана», которая в Турции признана террористической. Турция считает необходимым освободить данные территории от вооруженных арабско-курдских формирований.

Ранее курды заняли часть сирийских территорий под предлогом борьбы с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). На самом деле курдские боевики сотрудничали с ИГ1 (запрещена в РФ) и принимали террористов в свои ряды. Все это было сделано для того, чтобы захватить восточный берег Евфрата, где исторически всегда жили арабы-сунниты.

1 Организация запрещена на территории РФ.