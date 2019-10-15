Абу-Даби, 15 октября. Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от Абу-Даби, куда прилетел в рамах государственного визита.

Президент России подчеркнул, что рад снова оказаться в гостеприимных Объединенных Арабских Эмиратах. Российский лидер отметил изменения, которые произошли в стране, и поделился своими впечатлениями от увиденного с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном.

«Даже за то короткое время, которое было связано с передвижением из аэропорта в официальную резиденцию, из окна автомобиля уже видно, как быстро развивается ваша страна, как внешне она выглядит все лучше и лучше», — констатировал Путин.

Он также отметил, что страны сотрудничают во многих сферах, поддерживают регулярный и содержательный политический диалог.

«Поддерживается плотная координация по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня, прежде всего по Сирии, Ливии, Йемену, по ситуации в Персидском заливе», — привел один из примеров российский президент.

Он добавил, что министры иностранных дел России и ОАЭ находятся в тесном контакте. Также налажено сотрудничество по линии Советов безопасности, по линии специальных служб и министерств обороны.

В прошлом году товарооборот между странами достиг 1,7 миллиарда долларов. Этот показатель увеличился на 3,6%.

«Мы продолжаем наращивать торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие», — добавил Путин.

Президент России также поблагодарил аль Нахайяна за личную поддержку партнерства Российского фонда прямых инвестиций и эмиратского фонда, которые инвестируют в российскую экономику. Сумма достигла 2,3 миллиарда долларов.

«Российские партнеры вас не подводят: доходность от этих инвестиций существенно превышает аналогичные показатели на рынках других стран», — заметил глава России.

Ранее Путин отметил сотрудничество России с ОАЭ по стартапам в сфере энергетики.