Турецкий военный погиб при атаке курдов-террористов на Манбидж

Анкара, 15 октября. Один военный армии Анкары погиб, еще восемь пострадали при атаке курдских террористов в районе сирийского Манбиджа. Об этом сообщили в турецком министерстве обороны.

По данным ведомства, курдские террористы вели артиллерийский обстрел позиций турецкой армии.

«Один наш боевой товарищ погиб, восемь военнослужащих получили ранения», — говорится в сообщении министерства.

В минувшую среду в приграничных районах Сирии началась операция Турции под названием «Источник мира». Она направлена против вооруженных формирований. Официально курдские «Демократические силы Сирии» (SDF) заявляют о «борьбе с терроризмом» в стране, однако на деле они включают боевиков «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) в свои ряды.

Как объяснил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, военная операция направлена на создание зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы с целью пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

Курдские боевики, помимо прочего, оккупировали восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с ИГ1. Они способствовали созданию спящих террористических ячеек, готовых в любой момент атаковать Сирию. Кроме того, курдские вооруженные формирования притесняют арабов-суннитов, являющихся коренным населением захваченных боевиками территорий.

Манбидж — крупный город на севере провинции Алеппо. До недавнего времени его патрулировали американские войска, а контролировали курды-террористы. В настоящее время курдские вооруженные формирования остаются только в районе города.

1 Организация запрещена на территории РФ.